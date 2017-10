Sfaturi pentru o bună organizare în bucătărie

Ştire online publicată Joi, 12 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nu orice gospodină are la dispoziție o bucătărie generoasă, care să-i permită să se desfășoare în voie când pregătește masa etc. Nicio problemă, cu o bună organizare, chiar și în bucătăriile mici se poate găti confortabil. Iată ce recomandă în acest sens specialiștii Casa.mea:l Ar fi ideal ca mobilierul de bucătărie să fie prevăzut cu sertare adânci și încăpătoare, unde poți depozita obiectele voluminoase sau grele, cum ar fi caserolele pentru mâncare sau electrocasnicele de bucătărie (robot, mixer ș.a.). Pentru corpurile suspendate alege rafturile, nu dulapuri cu uși. Sunt și mai ieftine și ai acces mult mai ușor la obiecte.l Farfuriile, paharele, argintăria (acolo unde este cazul), castronelele și șervețelele trebuie plasate în așa fel încât așezatul mesei să fie o plăcere, nu o corvoadă. Cu alte cuvinte trebuie depozitate în același loc sau măcar în aceeași parte a bucătăriei. Dacă farfuriile și tacâmurile pot sta în același dulap, locul șervețelelor ar trebui să fie într-un dulap uscat sau într-un sertar al mesei.l Păstrează puțin spațiu liber și pentru a depozita toate ingredientele și cele necesare preparării mâncărurilor. Ce poate fi mai obositor decât să cauți foile de dafin într-o parte și piperul în alta?l Ține ustensilele micuțe separat de cele mari. Cum ar fi să ai un cuțit mare, o strecurătoare pentru ceai și instrumentul cu care îți înțepi castraveții când îi pui la murat în același loc? Dacă bucătăria ta este dotată cu o mulțime de sertare, păstrează uneltele pentru gătit într-un sertar, cele speciale în altul, cele folosite zilnic în altul și tot așa, în funcție de numărul sertarelor. De asemenea, obiectele folosite zilnic pot fi agățate pe cuiere montate pe perete sau depozitate pe rafturi. Pentru a menține ordinea în bucătărie, nu lăsa să se adune vasele murdare și nu o încărca cu obiecte decorative sau mărunțișuri de care nu ai nevoie. Triază periodic „stocul” și aruncă lucrurile de care nu ai nevoie (ambalaje goale, hârtii, pungi ș.a.).Truc! Este bine ca, în afara lămpii din tavan, să ai o sursă suplimentară de iluminat deasupra blatului de lucru, pe care o poți monta sub dulapul suspendat. Având în vedere timpul petrecut în bucătărie, un iluminat corespunzător va fi de bun augur.