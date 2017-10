Sfaturi pentru decorarea grădinii

Ştire online publicată Joi, 25 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă doriți ca în această primăvară, grădina dumneavoastră să arate mult mai frumos, specialiștii sunt de părere că trebuie să începeți prin decorarea acesteia, care se poate face și cu costuri minime dacă veți avea în vedere următoarele recomandări: l Decorațiunile variază de la arcade, fântâni, mobilier de grădină, zăbrele, împletituri de nuiele și alte lucruri ce țin de imaginație. l De asemenea, puteți amplasa în grădina dumneavoastră butoaie mici de lemn în care să plantați flori, coșuri cu ghivece cu flori, frumos vopsite, ghivece decorative ce pot aduce un plus de culoare grădinii. l Pentru a vă ajuta în acest sens, cumpărați din magazinele specifice pentru grădinărit elemente de bază pentru curte, cum ar fi: pompe și stropitori de apă în cele mai diverse forme și culori, coșuri etc. l Încercați, de asemenea, sădirea plantelor precum levănțica, menta, isopul (un arbust exotic mic, cu flori albastre, care la noi este perceput ca o plantă orna-mentală). l Puteți adăuga coșuri suspendate, viță de vie agățătoare, un hamac, pietre mici etc. l Clopoțeii pe care îi atârnați undeva sus provoacă sunete plăcute odată cu adierea vântului, în timp ce un foișor vă va oferi un loc minunat de liniște și relaxare.