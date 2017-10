Sfaturi pentru alegerea mărţişorului potrivit

Sfaturi pentru alegerea mărțișorului potrivit

Ştire online publicată Marţi, 26 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se apropie 1 Martie, iar alegerea celui mai potrivit mărțișor este pentru mulți bărbați o mare problemă. Specialiștii au câteva sfaturi menite să ajute în astfel de situații:Dacă alegi să oferi un mărțișor bijuterie, este indicat să-l cumperi dintr-un magazin de bijuterii, pentru a fi sigur de autenticitatea lui. Dacă, însă, vrei să cumperi un mărțișor tradițional, zecile de tarabe din oraș sau târgurile special amenajate pentru acest lucru îți vin în ajutor.Însă indiferent de ce fel de mărțișor alegi să cumperi, ai grijă să nu fie deteriorat. Chiar dacă nu ai răbdarea necesară, este important ca tot ce dăruiești să fie de calitate. Nu cumpăra mărțișoare cu ambalajul rupt sau pătat, căci prima impresie contează foarte mult, mai ales pentru o fată.Cum se dăruiesc mărțișoareleAceste simboluri ale primăverii sunt un dar ce se primește sau se oferă cu plăcere în luna martie, dăruite începând cu zorii primei zile din lună celor dragi. În general, acest simbol este oferit copiilor, tinerelor fete și femeilor. Nu numai bărbații pot face acest gest, mărțișoarele putând să fie oferite și de către fete prietenelor, mamelor, bunicilor. În Moldova, de exemplu, se practica obiceiul ca fetele să dăruiască mărțișoare băieților pe 1 Martie, acestora urmând să le vină rândul pe 8 Martie.Mici sau mari, în punguțe, cutiuțe de plastic, textile sau metalice, fabricate manual sau nu, clasice sau ingenioase, mii de mărțișoare așteaptă să anunțe venirea primăverii. Conceptul clasicului mărțișor de pus în piept a evoluat însă în timp, astfel încât își poate transmite mesajul sub formă de brățări, cercei, chiar jucării de pluș, în funcție de imaginația fiecăruia.Dacă te-ai decis ca și în acest an să dăruiești mărțișoare celor dragi, iată câteva mici ponturi pentru a face cele mai bune alegeri. Înainte de a cumpăra toate mărțișoarele de la tarabe sau de prin magazine, gândește-te pentru cine anume vrei să le achiziționezi și ce anume vrei să transmiți când le vei dărui. Dragoste, respect, devotament, simpatie, apreciere? Alege mărțișorul în funcție de relația în care te afli cu persoana în cauză.Dacă vrei să alegi un mărțișor amuzant, haios, gândește-te de două ori înainte. Dacă persoana la care trebuie să ajungă nu prea are simțul umorului, mai bine nu risca. Mai bine optează pentru varianta clasică, pentru a evita tot felul de interpretări.