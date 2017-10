SFATURI

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cum pot fi motivați angajații în vremuri de criză Sunt vremuri de criză, e adevărat, dar specialiștii sunt de părere că managerul nu trebuie să exagereze cu veștile proaste și despre cât de greu o duce firma, pentru că acest lucru demotivează serios. Datoria lui este să dea angajaților o senzație de stabilitate și control asupra situației. Nu trebuie să mintă și să spună că totul este bine, deși salariile nu au fost încă date, dar nici să se vaite de cât de greu o duce și ce vremuri grele ne așteaptă. Pe de altă parte, este de recomandat ca managerul să-i țină la curent cu tot ce se întâmplă în companie din punct de vedere al situației financiare și al resurselor umane. În felul acesta, angajatul are controlul asupra locului de muncă și, mai mult decât atât, nu va fi surprins în momentul în care apar disponibilizările. În vremuri de răscruce, orice individ are nevoie de siguranța zilei de mâine, siguranță care poate fi oferită prin simpla comunicare. Angajații pot fi motivați și fără bani în felul următor: l Spunându-le un simplu mulțumesc l Fiind promovați, chiar fără să primească o mărire de salariu l Având posibilitatea de creștere și dezvoltare l Primind câteva zile libere în plus l Participând la mici sesiuni de team-building l Fiind implicați în competiții de genul „Angajatul lunii”.