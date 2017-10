SFATURI

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cum să alegi sportul potrivit pentru copilul tău Ținuta, disciplina și modul matur de comportament fac diferența între copilul fără preocupări sportive și acela care practică cu consecvență un sport. Copilul care practică un sport devine mai rezistent și are o capacitate de muncă mult mai mare, în plus, este și mult mai organizat, iar cel care nu face sport este mai sensibil - susțin specialiștii. Totuși, ei avertizează că nu orice activitate sportivă este potrivită pentru un copil. În funcție de vârstă, ei au următoarele recomandări pentru părinți: l Între patru - cinci ani: înot, gimnastică, balet. l Între șase - șapte ani: sporturile mai dinamice (dans sportiv, schi, patinaj). l După șapte ani: sporturile de echipă (handbal, baschet etc.) l După 10 - 12 ani: atletism, karate. l Cei care-și doresc ca micuțul lor să practice sport trebuie să-i facă înainte un set de analize, pentru a afla dacă se pune problema contraindicațiilor. De regulă, fără adeverință medicală din partea medicului de familie, copiii nu sunt acceptați la activitățile sportive. l De asemenea, părinții trebuie să se asigure că cel mic are capacitatea să asculte și de o a treia persoană. Dacă el plânge încontinuu și cere în permanență atenție, părintele este sfătuit să încerce anul viitor.