Sfaturi

Găsește-ți timp pentru copilul tău! După ce ajung acasă de la muncă, obosiți, cei mai mulți părinți evită să schimbe, măcar câteva vorbe, cu copiii lor - Specialiștii atrag atenția că trebuie să petreci cu copilul tău măcar 10 - 15 minute pe zi, timp în care el să-ți pună întrebări și tu să îi răspunzi - Nu trebuie să fie o ședință, în care copilul să se simtă chestionat, pentru că astfel se va inhiba - Copilul trebuie să știe că este timpul rezervat lui și că tu îl poți îndruma, oferindu-i instrumente și informații - Ca să afli ce abilități are copilul tău trebuie să discuți cu el zilnic și să-i urmărești cu atenție rezultatele școlare - Trebuie să te gândești că nu este un robot și nu poate fi la fel de bun la toate - Chiar dacă are nota 10 pe linie, el nu are cum să fie bun la toate, deși de cele mai multe ori așa este perceput. Va performa într-un singur domeniu - Urmărindu-l de mic, vei afla unde depune mai multă muncă și mai mult suflet; părintele trebuie să ajute copilul, nu să-l influențeze. Nu trebuie să aleagă el, ci doar să se informeze, să vorbească cu dirigintele, cu profesorii - Cel mai important este să vorbească cu copilul, să afle spre ce vrea el să se îndrepte.