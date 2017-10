Separeurile pentru nefumători, la bunul plac al cârciumarilor?

Proprietarii de baruri, restaurante sau discoteci sunt obligați să delimiteze spațiile pentru fumători de cele pentru nefumători așa cum spune legea.Nefumătorii se plâng că în unele localuri, delimitarea se reduce la o simplă plăcuță de avertizare, iar fumul se împrăștie peste tot.Cu toate că Legea 349/2002, pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată prin Ordonanța nr. 5/2008, a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009, aceasta nu este întotdeauna respectată. Reamintim că potrivit acestei legi, fumatul în baruri, restaurante și discoteci, precum și în spațiile publice închise și în unitățile sanitare se poate face doar în locuri special amenajate. Or, și după atâția ani de la promulgare, clienții nefumători se plâng că legea nu este respectată în litera ei în toate localurile de alimentație publică.„Separeu - păcăleală!“„Este dreptul oricărui patron să accepte sau nu nefumători sau fumători în localul lui, dar nu are dreptul să încalce legea. Mai știu că e și treaba mea, de client, să caut restaurante care au separeuri închise pentru fumători. Har Domnului, ele există în Constanța. Dar eu am fost invitată, și nu o dată, la onomasticile unor prieteni sau la alte evenimente și am nimerit în localuri în care nu exista loc separat, închis, pentru nefumători. M-a deranjat păcăleala cu separeul, care era un simplu culoar de trecere care delimita mesele din partea stângă a localului, unde era voie să fumezi, de cele din partea dreaptă, pentru nefumători…. Au voie patronii să-și păcălească clienții pe față? Eu sper ca, după acest articol, inspectorii de la OPC să-i pună la punct și să aplice legea. Vin sărbătorile, localurile sunt mai solicitate, mergem și cu copiii, nu e chiar așa, orice problemă! Sau legea asta e la bunul plac al cârciumarilor?” - ni s-a plâns ing. Nela Iordan, care speră să apuce ziua în care domnia banului va fi înlocuită cu domnia legii. „Încălzește pe cineva o lege bună, doar pe hârtie? În asentimentul meu sunt mulți nefumători, cu toții ne-am gândit să tragem acest semnal, chiar ne dorim o Românie a legilor bine aplicate, îmi permit să-l parafrazez pe noul președinte al țării!”.Condiții clareLegiuitorul s-a aplecat cu atenție asupra acestui subiect controversat, știut fiind faptul că și fumatul pasiv are consecințe dezastruoase asupra sănătății. Potrivit avocatului Aurel Glăvan, fie și la o superficială trecere în revistă a acestei legi, și tot se va observa că reglementările au fost corect gândite atât pentru nefumători, cât și pentru fumători. Iar una dintre acestea se referă și la separeurile pentru fumători, care și acestea trebuie să reprezinte cel mult jumătate din spațiul public închis destinat clienților, și nu cum era înainte, când tot localul era pentru fumători, iar nefumătorii beneficiau de un spațiu mic, izolat, de multe ori situat la un nivel inferior față de restul localului. În plus, spațiile destinate clienților fumători trebuie să fie delimitate de restul spațiului public, astfel încât să fie asigurată izolarea completă față de acesta, să nu fie spațiu de tranzit sau acces în spațiul public, să fie dotat cu sisteme de ventilație funcționale, cu scrumiere și extinctoare și să fie marcate cu indicatoare în care să se menționeze că fumatul este permis în acea încăpere.Opțiunile patronilorPatronii sau managerii pot opta și pentru interzicerea totală a fumatului în local, însă, în această situație, au obligația să afișeze la vedere avertismentul prin care se interzice fumatul. Pe de altă parte, în cazul restaurantelor sau barurilor de dimensiuni reduse, a căror suprafață a spațiului public închis este sub 100 mp, fuma-tul este permis dacă se afișează, la vedere, avertismentul: „În această unitate, fumatul este permis!”. Patronul unei cunoscute unități de alimentație publică a recunoscut: „După ce s-a dat legea, a trebuit să dau cu subsemnatul la OPC, pentru că am fost reclamat de clienți nefumători, care au venit cu copiii. Mi-am învățat lecția, am spațiu complet închis pentru nefumători, a costat ceva… dar am și un local special pentru fumători. Am panou la intrare în restaurant, îmi place să-mi respect clienții, să mă respecte și ei. Și eu i-aș reclama pe clienții turbulenți, care se îmbată și fac prostii… Nu e un capăt de țară să ai un compartiment închis pentru nefumători!”.Amenzi, fără stoparea activitățiiCă legea nu a fost făcută împotriva proprietarilor unităților de alimentație publică o dovedește și faptul că localurile depistate în urma controalelor ca neamenajate corespunzător pot să-și continue activitatea. Însă, potrivit OPC, această permisiune este valabilă numai până la amenajarea spațiilor conform exigențelor legii și doar ca spații în care fumatul este interzis pentru toți clienții. Cât privește sancțiunile pentru ignorarea restricțiilor legale privind fumatul în spațiile publice, proprietarii de restaurante, baruri sau discoteci riscă amenzi de până la 1.000 de lei.