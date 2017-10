Senzaţia de greaţă, o boală?

Medicul de gardă

Senzația de greață, o boală?

„Am trecut de vârsta la care greața era semn de sarcină, totuși, am 43 de ani. Am grijă ce mănânc, de obicei gătit, nu iau niciodată nimic de la colț de stradă, mă hidratez și, cu toate astea, după masă am grețuri ca de sarcină. Am verificat, nu am asemenea probleme. E cazul să mă programez la o ecografie?” – este dilema unei cititoare.v v vCu toate că stările de rău, de greață nu reprezintă o boală în sine, totuși, în condițiile în care se repetă, este nevoie de părerea unui medic. Totul, din cauză că așa cum ne-a explicat dr. Dănuța Cristescu, din cadrul Clinicii Homeomed, există riscul ca aceste stări să nu fie altceva decât niște semnale trase de un organism care anunță că are niște probleme. Mai ales că, de regulă, stările de rău sunt modalitățile prin care organismul se apără în urma unor indigestii sau al consumării unor alimente care nu i-au picat bine sau care au fost alterate. Însă, dincolo de aceste lucruri, sunt situații când asemenea stări dau startul instalării unei boli.Ce-i de făcutPentru început, se recomandă o vizită la medicul de familie, care, în urma evaluării stării de sănătate a pacientului, îi va da și reco-mandările necesare.De precizat că greața accentuată, însoțită de durere în abdomenul superior, care iradiază în omoplatul drept, poate prevesti o litiază biliară, o infecție a veziculei biliare. Or, cu aceste afecțiuni nu este de glumit, tratamentul imediat fiind mai mult decât necesar.