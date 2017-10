Senatorii au pus gând rău comercializării alimentelor nesănătoase în şcoli

Senatorii au pus gând rău comercializării alimentelor nesănătoase în școli

Urmare unei propuneri legislative adoptate recent de Senat, senatorii au anunțat că intenționează să interzică vânzarea alimentelor nesănătoase în școli, grădinițe și creșe, Ministerul Sănătății urmând să elaboreze o listă a alimentelor nesănătoase, conform recomandărilor specialiștilor în nutriție. Chiar și meniurile servite în cantinele din unitățile de învățământ va trebui să primească avizul specialiștilor în nutriție acreditați de Ministerul Sănătății. Legea definește alimentația sănătoasă ca fiind acel mod de alimentație dovedit științific a fi optim sănătății omului. Pe de altă parte, alimentul nesănătos este definit ca având un aport substanțial de compuși cu efect dăunător asupra sănătății (grăsimi, sare, zahăr, îndulcitori, aditivi alimentari) în detrimentul compușilor cu efect benefic (fibre, vitamine, minerale). Cunoscând aceste lucruri, disperați că și în apropierea școlilor constănțene, unitățile de fast-food răsar peste noapte, părinții salută această inițiativă a senatorilor și speră ca ea să intre cât mai repede în dezbaterea Camerei Deputaților. l Virginia Solomon, 32 ani: „Vă rog să mă credeți că atunci când am aflat din presă că politicienii și-au făcut timp pentru o lege atât de importantă, din punctul meu de vedere, ca părinte și om responsabil, m-am bucurat în adevăratul sens al cuvântului. Probabil că s-a ținut cont și de nenumăratelele mele propuneri adresate Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, prin care ceream, desigur, nu desființarea fast-food-urilor, că nu am eu puterea asta, dar măcar să nu se aprobe locații în apropierea școlilor. Am o fetiță de nouă ani care a făcut o pasiune pentru meniuri din astea. Tot ce pot să vă spun este că nu-i place mai nimic din ce gătesc eu sănătos, a luat foarte mult în greutate mâncând tot felul de prostii, iar dacă trec două zile fără să mănânce așa ceva, face mare scandal. Tot ce îmi doresc este ca această lege să fie aprobată cât mai repede, ea fiind foarte necesară pentru ca viitorul acestei țări să fie asigurat de oameni sănătoși, nu îndopați cu tot felul de chimicale, iar autoritățile în drept să închidă ochii la această realitate”. l Valeria N., 58 ani: „Când am auzit de legea asta m-am dus glonț la noră-mea, fată tânără, care nu vrea să înțeleagă că un copil de șapte ani care mănâncă în fiecare zi un meniu de fast-food va avea, mai târziu, serioase probleme de sănătate. De fiecare dată când o cert îmi reproșează că n-are timp să-i facă pachet copilului și e mai ușor să-i dea bani, să-și cumpere ce-i place. Iar ce-i place ei nu este deloc sănătos. Îi felicit, în sfârșit, pe senatorii noștri că vin și cu legi pământene. Dac-o țin tot așa, poate, cine știe, ne vom schimba și noi părerea despre ei, că prea roză nu este în prezent”. l Marga Dumitru, 41 ani: „De ce să se interzică vânzarea alimentelor nesănătoase numai în școli? Eu cred că toate alimentele preparate care fac rău sănătății trebuie scoase din circulație. De ce să fie lăsați unii întreprinzători, mai mari sau mai mici, să se îmbogățească pe sănătatea și viața noastră? Pe de altă parte, mă bucur foarte, foarte mult că se va lua această măsură în școli, pentru că, dacă noi, adulții, avem organismul mai tăbăcit, copiii sunt mult mai sensibili. Sper din tot sufletul ca politicienii să nu se oprească la jumătatea drumului, ci să aprobe în regim de urgență această lege, înspre binele viitorului acestui popor, în care, oricum, problemele de sănătate se țin lanț, iar alimentația nepotrivită este unul din principalele motive care produc tot felul de boli grave. Premierul britanic, de exemplu, va cere Uniunii Europene să acționeze și să ceară producătorilor să înlăture aditivii folosiți în multe produse apreciate de copii.