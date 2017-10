Secretul îndeplinirii dorinţelor puse de Revelion

Psihologul te ajută

Secretul îndeplinirii dorințelor puse de Revelion

Pentru ca dorințele puse în noaptea de Anul Nou să se îndeplinească, psihologii recomandă stabilirea unui obiectiv realizabil, care are legătură cu realitatea. „Nu știu ce se întâmplă, dar dintre toate dorințele pe care mi le-am tot pus până acum în noaptea de Revelion, niciuna nu mi s-a îndeplinit. Să nu vă închipuiți că îmi doresc luna de pe cer, dar nu mă simt eu bine dacă nu îmi pun câte cinci dorințe. În schimb, am o prietenă care își pune doar o singură dorință, care i se împlinește, oricât de dificil ar părea pentru mine. Ea îmi spune că nu face nimic special ca să i se împlinească visul, ceea ce e probabil doar un noroc. Aș vrea să-mi explice și mie psihologul cum să procedez ca să mi se îndeplinească și mie măcar o singură dorință din cele cinci puse de Anul Nou. Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați pentru îndrăzneală” - Celia Luca, 29 ani, din Năvodari. v v v Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că studiile psihologice realizate de-a lungul timpului au demonstrat că cheia ducerii la îndeplinire a dorințelor pe care, potrivit tradiției, fiecare și le pune la cumpăna dintre ani, constă, întâi de toate, în împărțirea obiectivelor în pași mici și alungarea gândurilor negre privind un eventual eșec. Astfel, persoanele care procedează în acest fel reușesc să-și îndeplinească, pe tot parcursul noului an, dorința pe care și-au pus-o în noaptea de Revelion. „Au venit la mine persoane foarte dezamăgite că din toate dorințele pe care și le-au pus de Revelion s-a ales praful. Au recunoscut că și-au promis o listă lungă de lucruri, care s-au pierdut pe drum. Ideal ar fi să ne propunem un obiectiv major, poate două, pentru care să facem cu adevărat eforturi să le îndeplinim” - precizează specialista. Oferiți-vă mici recompense Pentru ca dorințele puse în noaptea de Anul Nou să se realizeze cu adevărat, psihologul recomandă ca după fiecare etapă câștigată să vă oferiți o mică recompensă și să vă bucurați cu adevărat pentru orice pas, cât de mic ar fi el, al obiectivului la care aspirați. Puneți-vă o singură dorință Unul dintre marile secrete ale îndeplinirii promisiunilor făcute de Anul Nou este stabilirea unui singur obiectiv, căci, indiscutabil, șansele de succes sunt mult mai mari atunci când vă canalizați toată energia în direcția acelui obiectiv. Evitați obiectivele vechi, neîndeplinite Ideal ar fi să nu așteptați până în noaptea de Revelion pentru a vă gândi la marea dorință, ci să reflectați cu mult timp înainte asupra acesteia. Mai mult, evitați să vă mai agățați de planuri și dorințe vechi, pe care nu ați reușit să le îndepliniți încă, pentru a evita alte posibile dezamăgiri. Optați pentru lucruri importante Speranța Băcana atrage atenția că fie și în momentul special al Revelionului, nu este bine să vă lăsați purtați de val și să vă stabiliți obiective care n-au nicio legătură cu realitatea sau unele neimportante, banale. De preferat ar fi să vă gândiți la chestiuni cu adevărat importante pentru dumneavoastră și care v-ar aduce câștiguri reale, fie morale, fie materiale. Țineți evidența progreselor obținute Bine ar fi să vă notați pe un caiet atât planul pe care l-ați întocmit pentru ducerea la îndeplinire a obiectivului propus, cât și să evidențiați orice progres făcut, dacă este posibil, chiar cu reprezentări grafice, pentru a avea o imagine cât mai corectă despre stadiul la care se află obiectivul dumneavoastră. Dacă lucrurile nu vă ies întocmai planului, psihologul vă recomandă să nu vă lăsați descurajați și să vă mobilizați, pentru că dacă vă doriți cu adevărat, orice lucru este posibil. Important este să gândiți pozitiv și să considerați că ați pierdut o luptă, nu și războiul!