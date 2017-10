Secretele fripturii de vită

Ştire online publicată Vineri, 08 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru reușita unei fripturi de vită, trebuie musai cunoscute câteva trucuri. În primul rând, e bine să a veți în vedere că textura cărnii și gustul intens o fac potrivită pentru un tratament termic foarte scurt în cazul mușchiului sau antricotului sau friptă îndelung pentru alte bucăți cu fibră mai tare, dar cel puțin la fel de suculente.File (secțiune a mușchiului), cea mai apreciată parte de către adevărații iubitori de vită. Se servește de regulă în sânge. Mușchiul, la fel ca și fileul, necesită un tratament termic scurt și se consumă în sânge sau gătită mediu. Antricotul de vită, mai accesibil la preț decât mușchiul și mult mai potrivit pentru fripturi datorită fibrei grase care îl străbate, iese perfect dacă este gătit cu os cu tot. Rasolul, excelent pentru fripturi înăbușite, trebuie gătit până când carnea se desface de la sine de pe os. Modul de gătire: Preîncălziți cuptorul la 220 grade, rumeniți carnea la cuptor pentru 30 minute, la 220 grade, apoi reduceți temperatura la 160 grade și continuați procesul de gătire. Pentru o friptură în sânge, lăsați la cuptor 20 de minute (timp valabil pentru un kilogram de carne). Pentru mediu, sunt necesare 30 de minute per kilogramul de carne. Pentru friptura bine făcută, 40 de minute per kilogram. Înainte de a fi tăiată, friptura trebuie să se odihnească 20-30 de minute.Asociere: Carnea de vită apreciază compania rafinată. Mușchiul de vită și antricotul se exprimă natural în prezenta derivatelor lactate, smântâna dulce, untul simplu, dar gras, sau aromat cu verdețuri, precum și brânzeturile nobile cu mucegaiuri albe, dar mai ales albastre. Ciupercile de pădure (mai ales hribii), trufele negre și albe, asociate cu un strop de cognac și unsos brun spaniol sunt adaosuri sofisticate ale cărnii de vită. Rasolul de vită apreciază apropierea legumelor și a verdețurilor.Garniturile pentru vită trebuie să completeze carnea, nu să o concureze. Se pretează așadar garnituri simple, dar nu lipsite de eleganță: orezuri cu unt și verdeață, cartofi rumeniți în grăsime de rață la cuptor sau fierți de jumătate și ulterior copți cu rozmarin, usturoi și puțin ulei de măsline la cuptor etc. Băuturi: Vinuri roșii seci (de ex. Merlot), mature, cu buchet și personalitate.