Secrete din bucătărie

Ştire online publicată Marţi, 20 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu experiență sau începătoare în ale gătitului, toate femeile își doresc să nu facă risipă de ingrediente, să nu arunce mâncarea, să nu aibă parte de evenimente neplăcute în bucătărie, iar dacă totuși li se întâmplă asta, să depășească momentele cu cât mai multă îndemânare. Iată ce secrete dezvăluie Culinar.ro în acest sens:Ai cumpărat prea multe legume și observi că s-au veștejit. Nu le arunca și resuscitează legumele care s-au înmuiat, cum ar fi morcovii, cartofii, sparanghelul și țelina. Procedura constă în punerea lor într-un bol în c are să fie apă înghețată și care, apoi, să fie ținut la rece timp de 45 de minute.Dacă vrei să călești atât ceapa, cât și usturoiul, nu le pune niciodată împreună în tigaie, pentru că usturoiul nu are nevoie de un timp îndelungat de preparare, ca ceapa. Adaugă mai întâi ceapa și după ce ai călit-o suficient, pune și usturoiul. În felul acesta, aromele își vor păstra identitatea, iar rezultatul final va fi unul savuros.Nu arunca resturile de brânză sau parmesan, ar fi mare păcat să faci asta, pentru că nu fac parte din categoria alimentelor ieftine. Așa că le poți adăuga în supe și sosuri, pentru a le intensifica aroma.În cazul în care roșiile sunt prea acide pentru tine, adăuga niște rondele de morcov în sos sau în alte preparate pe bază de roșii. Morcovul va reduce din acid, fără să compromită aroma.Dacă nu-ți prea place să cureți răzătoarea după ce ai dat pe ea cașcaval? Pulverizează un pic de ulei vegetal sau un spray de gătit pe răzătoare înainte de a rade brânza sau cașcavalul. În acest fel, îndepărtarea resturilor va fi floare la ureche!Pentru sosuri de paste gustoase, pune deoparte din apa în care le-ai fiert, cam o cană mică. Atunci când amesteci pastele împreună cu sosul, adaugă din când în când și câte un pic de apă.Se spune că ierburile gen condiment uscate nu mai au parfumul condimentelor proaspete. Ei, bine, pentru a intensifica aroma ierburilor uscate, nu trebuie decât să le zdrobești și să le înmoi în apă fierbinte timp de câteva secunde, înainte de a le folosi.Sărează apa în care urmează să fierbi pastele. Întotdeauna! Adaugă 1-2 linguri la litrul de apă, pentru că sarea nu va fi absorbită de paste, și deci, nu va fi o amenințare pentru sănătatea ta.