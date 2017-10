Se teme că fraţii vitregi ar avea pretenţii la moştenire

Se teme că frații vitregi ar avea pretenții la moștenire

Potrivit legii, copiii defunctului au dreptul la moștenire, indiferent dacă sunt din aceeași căsătorie sau din căsătorii diferite. Fac parte din aceeași clasă și copiii din afara căsătoriei, cu condiția ca filiația să fi fost stabilită față de defunct potrivit legii, dar și copiii adoptați. "Părinții mei au locuit în orașul Ovidiu până în anul 2001. Din cauza bătrâneții și a bolii mamei mele n-au mai putut să stea la curte și, în septembrie 2001, s-au mutat într-o garsonieră din Constanța, dar n-au vândut casa (care este pe numele lui tata) nici până astăzi. Referitor la garsonieră, aceasta a fost cumpărată pe numele meu, eu am făcut un credit la bancă pentru a-i ajuta, credit pe care îl plătesc în continuare. Vreau să vă mai spun că am 37 de ani, sunt căsătorită și nu am copii. Împreună cu soțul, ne-am propus să construim o căsuță pe locul pe care îl au părinții mei în Ovidiu, dar mie îmi este foarte teamă ca, într-o bună zi, să nu vină cei doi băieți din prima căsătorie a tatălui meu să-și ceară partea din acest teren. Ei sunt plecați acum, amândoi, la muncă în Spania, s-au căsătorit acolo, dar nu se știe niciodată… Tot ce pot să vă spun este că tata le-a plătit la amândoi, corect, pensie alimentară, dar a făcut și multe alte cheltuieli cu ei, și când erau la liceu, i-a ajutat mult și el și-a notat toate cheltuielile astea într-un carnețel. Dacă tata a făcut atâtea cheltuieli cu cei doi frați vitregi ai mei, întrebarea mea este dacă mai au ei vreun drept la terenul din Ovidiu? Cum ar trebui să procedăm noi pentru ca, niciodată, nimeni să nu ceară parte din teren sau din casă? Dacă face un testament pe numele meu, problema e ca și rezolvată? Vă mulțumesc din suflet pentru amabilitate și vă doresc multă sănătate" – Valeria Gheorghe, din Constanța. Soluția: un contract de vânzare-cumpărare Chiar și în condițiile în care tatăl tău, dragă Valeria, poate dovedi cu documente că a plătit pensia alimentară sau că a făcut o serie de alte cheltuieli financiare de care au beneficiat cei doi fii ai săi, legea nu împiedică, sub nici o formă, participarea copiilor dintr-o căsătorie anterioară să participe la moștenirea bunurilor care au aparținut tatălui lor. Referitor la testament, riscul este că și acesta poate fi contestat în instanță de moștenitori. În schimb, dacă tatăl tău este dispus să clarifice lucrurile și să-i excludă pe cei doi fii ai săi de la moștenire, mai ales că terenul și locuința din Ovidiu sunt bunuri pe care le-a deținut în nume propriu înainte de căsătoria cu mama ta, ar putea încheia cu tine un contract de vânzare-cumpărare a acestei proprietăți. În condițiile în care tu vei deveni proprietarul, consilierul juridic Carmen Dumitru precizează ca frații vitregi nu vor mai avea nici un temei legal să ceară participarea la moștenire. Este adevărat că perfectarea unui asemenea contract presupune o serie de cheltuieli financiare, deloc neglijabile, dar este singura soluție la dilema care te frământă.