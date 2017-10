Se pot strica dinţii din cauza regimului alimentar?

Medicul de gardă

Se pot strica dinții din cauza regimului alimentar?

„Eu am niște probleme de sănătate și trebuie să mănânc în fiecare zi citrice. Mă spăl pe dinți dimineața și seara și, cu toate astea, am observat că după ce mănânc o portocală, de exemplu, mă ustură gingia. În plus, dinții nu mai sunt așa de lucioși ca înainte. Mama mi-a spus să renunț la citrice, pentru că au prea mult acid și o să mi se strice toți dinții. Chiar așa, se pot strica dinții din cauza regimului alimentar? Vă mulțumesc anticipat pentru lămuriri, Liana”.v v vCă între alimentele consumate și calitatea danturii există o strânsă legătură ne-a confirmat-o și medicul stomatolog Loredana Stănică. Explicația este următoarea: atunci când dintele intră în contact cu mâncarea sau cu orice substanță de natură acidă, smalțul se înmoaie pentru scurt timp, își pierde din minerale, iar toate acestea nu fac altceva decât ca, în timp, dintele să se erodeze. În covârșitoarea majoritate a cazurilor, un dinte erodat acumu-lează o serie de goluri pe suprafața dentară și are o margine zimțată. Or, în aceste condiții, dentina (mai închisă la culoare) este drastic expusă din cauza acizilor conținuți de diverse alimente, fructe etc.Smalțul nu poate fi recuperatÎn concluzie, pierderea ireversibilă a smalțului dentar, care se numește, în termeni de specialitate, eroziunea dinților, are drept cauze principale atacurile acide, nebacteriene asupra danturii. Așa stând lucrurile, stomatologul vă recomandă ca în situațiile când observați astfel de semne, să vă prezentați cât mai repede posibil la un stomatolog. Nu de alta, dar tratarea problemelor dentare înainte de complicarea situației va fi posibilă cu costuri mai mici. Dacă însă ele sunt ignorate, costurile cu tratamentul vor fi apreciabile.