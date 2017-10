Se pot cumula veniturile din arendă cu renta viageră agricolă?

Renta viageră agricolă, un venit garantat de stat, este suma plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane ori încheie acord cu investitorul, putându-se cumula cu arenda. În prezent, județul Constanța numără 9.690 de rentieri agricoli.În anul 2005, când s-a adoptat Legea nr. 247 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, împreună cu unele măsuri adiacente, a fost instituită și renta viageră agricolă. Scopul acestei inițiative, care a adus bucurie persoanelor care îndeplineau condițiile prevăzute pentru a intra în posesia carnetului de rentier, a fost concentrarea suprafețelor agricole situate în extravilan. Cu toate că legea își produce efectele și în prezent, aceasta a suferit modificări ulterioare, care nu au mai permis eliberarea de noi carnete, spre nemulțumirea celor care, asemenea atâtor proprietari de terenuri agricole, și-ar dori să se bucure, și ei, de acest drept. „Suntem mai mulți proprietari care am împlinit 62 de ani și am reușit să înstrăinăm terenul arabil pe care l-am moștenit. Ne dorim foarte mult să primim și noi rentă viageră, așa cum primesc rude și cunoștințe de-ale noastre și atâția oameni din țara asta, dar ni s-a spus, de la APIA, că nu mai avem acest drept. Mi se pare o crasă discriminare!” (D. Voicu) „Doresc să obțin carnetul de rentier agricol și nu cunosc pașii pe care trebuie să-i urmez. Am 9 hectare arendate, arenda nu mă mulțumește, e mică, și mi-ar prinde bine să iau renta de la stat. În cazul ăsta, mai am dreptul să primesc și arenda sau rămân numai cu renta viageră?” (Ana S.) „Dacă titularul carnetului de rentă viageră moare, familia poate să moștenească acest drept sau măcar să primească renta pe care defunctul n-a apucat s-o ia?” (I. Marian)Nu se mai primesc cereri din 2010Dumitru Mergiani, director executiv adjunct în cadrul Agenției de Plăți și Inter-venție pentru Agricultură Constanța, ne-a confirmat că, în momentul de față, nu se mai primesc cereri pentru eliberarea carnetelor de rentier agricol. Motivul îl constituie faptul că legislația în materie a suspendat acest drept începând cu data de 1 ianuarie 2010. Așadar, numai între anii 2005 -2009 s-au putut elibera carnete de rentier agricol. Motivul suspendării, invocat la acea vreme, l-a constituit faptul că legea ar trebui îmbunătățită. Așadar, numai cei care au avut norocul să obțină carnetele de rentier în acest interval de timp primesc și în prezent suma alocată de stat drept rentă viageră. Însă, și ei și-ar pierde acest drept dacă nu ar respecta unele condiții.Vizarea anuală a carnetelorCea mai importantă condiție o constituie prezența anuală a rentierilor la sediul centrelor județene ale APIA, în perioada 1 martie - 31 august, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol, acest demers fiind o condiție esențială pentru a beneficia de renta cuvenită. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat sau pentru care a încheiat un acord cu un investitor și echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat. Pentru suprafețele mai mici de 1 ha, suma plătită este proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.Nu se moșteneșteRenta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2013 poate fi primită de moștenitorii săi numai dacă aceștia vor depune o cerere, la APIA, până la 31 august 2014.Și arendă, și rentăCa titular al contractului de arendă, rentierul agricol are dreptul să primească și renta anuală, și arenda, scopul legii nefiind altul decât stimularea cultivării terenurilor și în cazul proprietarilor mai în vârstă. Cât privește plățile, acestea se fac între 1 septembrie și 31 decembrie.De precizat că, în prezent, județul Constanța numără 9.690 de rentieri agricoli, până la această dată fiind vizate circa 5.500 de carnete.