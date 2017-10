Se poate vinde uscătoria blocului? Dar alte părţi comune?

Se poate vinde uscătoria blocului? Dar alte părți comune?

Bunurile comune aparținând tuturor proprietarilor din cadrul unei asociații de proprietari pot fi vândute prin notariat, însă numaiîn anumite condiții. Care sunt acestea și în ce lege se regăsesc, aflați din rândurile de mai jos.Locuiește la parter, într-un apartament care are doi pereți comuni cu uscătoria și se numește Nelu Teodor. Întrucât acest spațiu n-a fost folosit niciodată ca uscătorie, ci doar ca magazie, unde locatarii depozitează tot felul de lucruri inutile, pe care le uită cu anii acolo, bărbatul susține că de prin 2009 încearcă să cumpere el acest spațiu, în ideea extinderii apartamentului. După ce și-a făcut cunoscută intenția, încă trei proprietari de pe scară au intrat… în cursa pentru cumpărarea uscătoriei, în vreme ce alții au considerat că dacă e spațiu de folosință comună, așa trebuie să rămână, că nu e nimeni mai proprietar decât altul. În concluzie, s-ar fi format trei tabere: „Eu le-am spus că mă retrag dacă se lasă cu scandal. Ca un făcut, s-au retras și ei. Am vrut să reiau subiectul, după ce o cunoștință de la un bloc vecin a reușit să cumpere uscătoria cu acordul majorității locatarilor, dar nu știe dacă o să-l poată înscrie în Cartea Funciară, cum o să plătească impozitul, la haosul din legislația românească. Plus că riscă să i se confiște... M-am temut de complicații și am abandonat. Dar am auzit că s-ar fi dat o lege care permite să se vândă uscătoria din bloc. Sunt hotărât să merg mai departe cu ideea mea, dar am nevoie să fiu ajutat ca să nu mă fac de râs. E păcat ca un spațiu în care zac numai mizerii să nu fie folosit de un proprietar din bloc! Mai este un birou destul de mărișor în capătul holului, care e, la fel, plin de lucruri nefolosite, plus alte uscătorii la celelalte scări. Dacă nu se vând, măcar să fie închiriate, de ce trebuie să moară și capra vecinului?”.Confuzie…Într-adevăr, după cum ne-a confirmat și notarul Natalia Mihai, înstrăinarea coproprietății forțate, cum sunt considerate aceste spații comune din blocuri, numai cu votul majorității proprietarilor ar echivala, practic, cu o vânzare a bunului altuia, neexistând consimțământul proprietarilor care nu au votat sau au votat împotrivă, ceea ce înseamnă încălcarea dispozițiilor art. 44 din Constituție, potrivit căruia proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Dacă înainte de apariția unei legislații care să permită înstrăinarea unor bunuri aparținând proprietății comune cu acordul tuturor locatarilor s-au mai făcut tranzacții cu acordul a jumătate plus unu sau chiar a două treimi dintre proprietari, acestea pot avea o problemă cu legea, întrucât s-au realizat fără consimțământul tuturor proprietarilor.Legislație clarificatăProblema fiind spinoasă, s-a adoptat o lege care să nu lase loc de interpretare. Așadar, revenind la dilema: Se pot vinde spații aparți-nând proprietății comune ale blo-cului?, notarul ne-a explicat că această nebuloasă, frecventă în sânul asociațiilor de proprietari și generatoare de conflicte între vecini, a intrat în atenția legiuitorului. Astfel, lucrurile au fost reglementate destul de recent, prin Legea nr. 60/ 2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care și-a produs efectele din 17 aprilie 2012, dată la care a fost publicată în Monitorul Oficial. Astfel, potrivit recentelor modificări, încetarea destinației folosinței comune pentru păr-țile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor, nu jumătate plus unu, nu două treimi dintre proprietari. Imobilul, respectiv partea din imobil rezultată din încetarea destinației folosinței comune se pot înscrie în mod corespunzător în Cartea Funciară, pe baza documentației cadastrale întocmite în acest scop.În concluzie, dacă toți proprietarii sunt de acord cu înstrăinarea unor spații de folosință comună, astfel de tranzacții se pot face în condiții legale, fără teama că, la un moment dat, ar putea fi confiscate sau că nu pot fi înscrise corect în Cartea Funciară sau nu se poate achita impozitul aferent.