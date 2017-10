Se poate tăia un pom fără aprobare?

1

Direcția de GospodărieComunală functioneaza dar nu in Constnata...

In mod normal asa a-r trebuie sa decurga lucrurile.., asociatiea de prooprietari depune o cerere la Direcția de Gospodărie Comunală, iar acestie vin sa '' toaleteze" restpectiv taie pomul cu pricina... dar domnilor acest lucru nu functioneaza la noi in Constanta, pentru ca in primul rand asociatia de proprietari nu se implica in rezolvarea acestor probleme ?!? ei sunt inca ferm convisi ca singura lor datorie este doar, sa incaseze banii pentru intretinere, in rest nimic ?!? iar cei de la Directia de Gospodarie Comunala din cadrul Primariei Constanta NU-SI FAC DATORIA !!! am facut o sesizare in vederea ridicarii unui pom, pom ce a fost scos dn radacini in urma unei furtuni, acesta a fost ridicat de de lucratorii Directiei de Gospodarie Comula, insa spre stupoarea mea, a fost doar trunchiul copacului ridicat, nu si crengile ?!?!...chiar si sutele de apeluri telefonicie facute ulterior la aceasta institutie nu a convis pe nimeni sa se deplaseze spre a lua si resturile ramase din copac... ?!? curatenia am facut-o din costuri prorprii ( platirea unei persoane, -la negru- pentru a aduna si resturile din copac).