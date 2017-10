Se poate "rupe" temporar contractul cu RCS & RDS?

De regulă, rezilierea fără motiv și înainte de termen a unui contract de furnizare servicii atrage după sine o serie de penalități. Pentru a le evita, abonații caută soluții mai prietenoase cu propriul buzunar.Aproape că nu există familie care să nu aibă contract cu o firmă sau alta de televiziune prin cablu. Se întâmplă adesea ca, de exemplu, abonați ai RCS & RDS să fie puși în situația de a pleca din țară pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, dar să nu dorească rezilierea contractului, încă valabil, pentru a nu mai plăti „usturătoarele penalități” pe care și le-au asumat prin contract. Există și cazuri când un abonat este pus în situația, fie de a nu-și mai putea permite să plătească abonamentul la toate serviciile și să dorească să renunțe la câteva dintre ele, fie pleacă din țară și i-ar conveni să transfere contractul pe numele celui care va locui la adresa respectivă, în ideea continuității contractului. Alții, ca să mai facă economii, nu doresc să renunțe la contract, ci doar să-l suspende pe o perioadă limitată. Cititoarea noastră, Ana Popa, se întreabă dacă „La RDS se pot rezolva aceste situații, fără ca abonații să fie atinși la buzunar? Am mai fost pe-afară și am văzut că în străinătate se poate întrerupe temporar un contract valabil, dacă ai motive serioase! E vorba de înțelegere. Când nu sunt bani, să existe niște portițe să nu se rupă de tot contractul, dar nici firma să nu iasă în pierdere! Nu înțeleg de ce titularul nu poate să transfere contractul pe numele chiriașului când îi frige buza, din moment ce se asigură o continuitate, deci firma de cablu nu pierde? E mai bine să-și piardă de tot clientul, numai ca să-și tragă penalitățile? E un cerc vicios, se poate ieși din el, dacă se dorește, părerea mea. Am încercat să aflu informații de la telefonul lor pentru clienți, 0341-400.401, dar m-am săturat să mă tot întrețin cu robotul și să mi se ceară scuze că toți operatorii erau ocupați în acele momente! Nu toată lumea le are cu internetul și cu faxul, iar când vorbești, te lămurești altfel!”.Suspendare temporarăȘi în țara noastră există posibilitatea ca abonații să-și poată ajusta contractele, în funcție de situația neprevăzută intervenită. În ceea ce privește această firmă, potrivit reglementărilor SC RCS & RDS, serviciul de televiziune prin cablu poate fi suspendat temporar. Însă, atenție, suspendarea este posibilă pe o perioadă minimă de o lună și maximă de trei luni. Pentru aceasta, titularul va trebui să se adreseze unui punct de lucru RCS & RDS, având asupra lui actul de identitate. Este esențial ca această solicitare să se facă în intervalul 1-15 ale lunii. O altă condiție pentru ca suspendarea temporară să fie aprobată este ca beneficiarul să fie cu plățile la zi. Odată respectate aceste condiții, suspendarea va intra în vigoare de la data de 1 a lunii următoare.Important! În cazul abonaților care au încheiat cu RCS & RDS un contract pe o perioadă determinată, contractul se va prelungi automat cu perioada solicitată pentru suspendare.Cesionarea, o altă soluțieAceleași reglementări ale RCS & RDS permit abonaților care pleacă din țară să transfere contractul deja încheiat pe numele altei persoane, dar, într-adevăr, nu li se aprobă această solicitare mai devreme de expirarea perioadei minime contrac-tuale. Pentru a solicita transferul contractului, abonații se vor adresa unui punct de prezență RCS & RDS, cu propriul act de identitate.Renunțarea la anumite programeȘi nu în ultimul rând, titularul unui contract de furnizare servicii CATV poate, la un moment dat, să ceară atât subțierea pachetului de programe, cât și achiziționarea unui pachet suplimentar. Pentru asta, nu trebuie să facă un nou contract, ci doar să completeze o cerere în acest sens până la data de 15 a lunii, pentru a intra în vigoare de la data de 1 a lunii următoare. Se va semna apoi un act adițional la contractul de bază, cu condiția, din nou, ca titularul să fie la zi cu plata abonamentului, așa că, până la urmă, tot la bani se ajunge.Relații cu cliențiiReferitor la nemulțumirea privind dificultatea transmiterii telefonice a unor sesizări, într-adevăr, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite, clienții au la dispoziție numărul de telefon 0341-400.401 - Departament de relații cu clienții. Am încercat și noi, în repetate rânduri, să prindem liberă această linie, dar nu am reușit.