Se poate cotiza voluntar la pensii, pentru anii nemunciţi?

Se poate cotiza voluntar la pensii, pentru anii nemunciți?

„Mă aflu în următoarea situație: în ultimii doi ani nu am lucrat nicăieri, nici acum nu am de muncă, iar speranțele de angajare sunt destul de mici. M-am gândit să cotizez la pensii și pe anii nemunciți, și pe viitor. Am întrebat la Casa de Pensii, la un ghișeu, dar mi s-a spus că nu se poate cotiza din urmă și punct. Dar dacă vreau asta pentru viitor, n-am decât să fac un contract cu ei și să plătesc abia după ce se semnează contractul. Chiar nu înțeleg pe ce se bazează legea asta! Toată ziua se plâng că nu sunt bani de pensii, iar ei refuză cotizațiile! Ce rău s-ar aduce acestei țări cu niște bani în plus, câți or fi ei? Ca la noi, la nimeni!”. D. Fuior. „Am stat acasă doi ani în concediu creștere copil, am mai lucrat câteva luni după, însă am întrerupt din cauză că băiețelul are ceva probleme de sănătate. Per total, stau acasă de peste trei ani. Soțul muncește afară, câștigă mulțumitor și ne-am gândit să plătim contribuția la pensii și pentru mine, ca să am și eu ceva sigur, că nu se știe niciodată… A fost el la Casa de Pensii, dar i s-a spus că nu se primesc banii din urmă. Statul nostru te obligă să-ți faci pensie privată, pe piloni sau cum s-or mai numi, iar dacă vrei să-ți faci pensie de stat, câtă o fi ea până ajung eu la bătrânețe, te trimit la plimbare… Oameni buni, vrem să dăm noi bani, nu cerem pomeni de la stat! Ar trebui regândită legea asta, e total absurdă!“. Ioana G.Referitor la situația acelor persoane care nu au fost încadrate în muncă în ultimii ani și nici nu au avut contract de asigurări, Kristina Mutiș, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, ne-a confirmat că, potrivit legislației, nu există posibilitatea cotizării retroactive la sistemul public de pensii. Asta nu înseamnă însă că legislația interzice asigurarea facultativă în sistemul public a tuturor celor care își manifestă această intenție. Dimpotrivă, completarea voluntară a veniturilor de asigurat este posibilă, și asta prin încheierea unui contract de asigurare socială. Însă, acest contract își poate produce efectele doar de la data înregistrării la casa teritorială de pensii de care aparține persoana respectivă.Contractul de asigurare socială este actul încheiat voluntar între persoane fizice și casele teritoriale de pensii, în scopul asigurării în sistemul public de pensii. Este obligatoriu ca acesta să fie încheiat în formă scrisă și nu electronică. De precizat că un contract de asigurare socială își produce efectele pe viitor și numai din momentul încheierii sale. Așa se explică de ce nu se poate contribui voluntar, pentru anii din urmă și nemunciți, la sistemul public de pensii. În concluzie, persoanele care nu muncesc, dar doresc să se asigure că vor avea o pensie la bătrânețe, pot face acest lucru, însă trebuie să știe că efectele acțiunii lor vor fi valabile numai pentru anii care vor urma și numai de la data înregistrării contractului de asigurare socială la Casa de Pensii. Contribuțiile care se datorează și se plătesc de la data încheierii contractului de asigurare socială reprezintă stagiu de cotizare, în condițiile legii, chiar dacă persoana respectivă nu lucrează.