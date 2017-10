Se poate alege între pensia proprie şi cea de urmaş?

Se poate alege între pensia proprie și cea de urmaș?

Nu toată lumea știe că soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile cerute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat are posibilitatea să opteze pentru cea mai avantajoasă pensie.O asemenea dilemă o are și Crina Apostol al cărei soț a decedat în urmă cu puțin timp. Femeii i-au ajuns la urechi infor-mații potrivit cărora legea i-ar per-mite să opteze între propria pensie pentru limită de vârstă pe care o primește în prezent, respectiv 410 lei și pensia soțului decedat, care se ridică la suma de 826 lei: „Chiar și pensia soțului era destul de mică la cât de scumpă este viața în ziua de azi, mai ales că la această vârstă problemele de sănătate le acoperă pe celelalte ca și cheltuieli. O rudă m-a sfătuit să fac o cerere la Casa de Pensii ca să renunț la pensia mea și să primesc, cât oi mai trăi, pensia soțului, de 800 de lei. Nu mă țin puterile să bat drumurile, la Pensii sunt veșnic cozi și vă rog pe dumneavoastră să mă ajutați să aflu dacă e chiar așa, ca să știu ce am de făcut. Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor!”.Pe de altă parte, Dana Vasile ar vrea să știe dacă mama sa, ca soție supraviețuitoare, are dreptul să primească și pensia ei, și pensia de urmaș?Cea mai avantajoasă pensieInformațiile de care au auzit cititoarele noastre au legătură cu legislația privind condițiile de acordare a pensiei de urmaș, însă nu sunt cele corecte. Pentru edificare, am rugat-o pe Gabriela Goschin, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, să ne explice dacă soțul supraviețuitor poate să aleagă între propria pensie și cea a soțului decedat. Am aflat că legea permite această opțiune, în sensul că soțul supraviețuitor, de-sigur care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat, poate să opteze pentru pensia cea mai avantajoasă din punct de vedere al cuantumului.Jumătate din veniturile decedatuluiReferitor la cuantumul pensiei de urmaș, Gabriela Goschin lămu-rește și această dilemă, atrăgând atenția că în niciun caz soțul supra-viețuitor nu va primi pensia integrală a soțului decedat, cum cred unii, ci doar 50 la sută din valoarea acesteia. Totul, din cauză că valoarea pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător și în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, căci alături de soția supraviețuitoare, pot exista și copii care au acest drept.Nu se pot cumula cele două pensiiReferitor la întrebarea cititoarei noastre, Dana Vasile, privind posibilitatea ca soția supraviețuitoare să primească și propria pensie, și pensia de urmaș, acest lucru nu este posibil, beneficiarul trebuind să specifice în mod clar pentru care din cele două pensii optează. Este de la sine înțeles că nimeni nu va avea interesul să aleagă între propria pensie și cea de urmaș dacă nu va avea de câștigat.Procedura de urmatCererea pentru pensie de urmaș, însoțită de actele doveditoare (cupon de pensie proprie și cupon pensie decedat; declarație că nu s-a recăsătorit după moartea soțului; act de identitate, certificat de naștere și de căsătorie) se depune la Casa Judeană de Pensii, birou „Stabiliri pensii”.Atenție, trecerea de la pensia proprie la cea de urmaș se face cu data de întâi a lunii următoare depunerii cererii de opțiune.