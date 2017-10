Se mai dă spor de noapte?

2

Spor de noapte

An 2014 am pus o antrebare daca beneficiez de spor de noapte lucrand an U A M S Medias ma antereseaza raspunsul deoare ce ca infirmiera lucrez antre 24 si 40 de ore an medie pe luna de noapte lucrul care ma nelinisteste ca voi intra an pensie cand voi amplini varsta de pensionare si ma va afecta acest spor daca nu este antrodus an calcularea pensiei Astept raspunsul dumneavoastra cu multumiri .

Răspuns la: spor noapte

Adăugat de : rodica, 20 februarie 2014

eu lucrez U A M S MEDIAS ca infirmiera si nu primim spor de noapte de cand lucrez aici de11 ani lucrez de noapte cel putin 24 de ora pe luna...