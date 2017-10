Se încăpăţânează să postească drastic, deşi medicul i-a interzis

Se încăpățânează să postească drastic, deși medicul i-a interzis

Specialiștii atrag atenția că postul este interzis persoanelor care suferă de diabet, boli ale ficatului, boli metabolice, bulimie sau anorexie! Denumit și „Postul Mare” sau „Al patruzecimii”, Postul Paștelui este cel mai sever și mai lung din calendarul creștin-ortodox și durează șapte săptămâni, având două zile când este permis a se mânca pește: de Buna Vestire și de Florii. Inițial, postul avea justificări sociale, spunându-se că cine economisește postind va putea să dea de pomană săracilor. Apoi, biserica a stabilit cum trebuie să postească un bun creștin: astfel, luni și marți din prima săptămână a postului și, în mod special, Vinerea Mare, se ține post negru, iar în rest este interzisă alimentația cu orice proteine animale. Evident, fac abstracție de la această tradiție copiii, femeile gravide, bătrânii, bolnavii și militarii în termen. Cu toate că mama cititoarei noastre Daniela Anton, din Ovidiu, știe prea bine că intră în categoria celor care au… derogare de la post, nu este dispusă să renunțe la regulile unui post ca la carte, sub nici un argument, nici religios, nici medical, deși are diabet și vârsta de 71 de ani. Postul, ca manifestare religioasă „Mama mea este credincioasă și crede că postul îi purifică sufletul. Necazul mare este că are diabet și trebuie să țină un regim alimentar drastic. Până la intrarea în Postul Paștelui s-a ținut de regim, dar de când a început să postească se hrănește complet aiurea. Chiar și preotul de sector i-a explicat toate aceste lucruri, dar nu o interesează”. Speriată că mama ei a recurs nu doar la un regim alimentar sever, ci și la înfometare prin post negru în anumite zile, într-o boală deloc simplă cum este diabetul, cititoarea noastră s-a gândit că dacă bătrâna va citi, negru pe alb, în ziarul nostru, că postul ținut cu orice risc îi poate afecta serios sănătatea, va privi cu alți ochi această formă de… manifestare a credinței. Mai mult decât atât, ne-a spus că în familia ei toate persoanele mai în vârstă au aceleași concepții despre post. Postul se ține cu asentimentul medicului! Specialiștii avertizează că aspectele pro și contra postului îndelungat trebuie să fie luate în calcul de cei care, dorind să fie buni creștini, uită că suferă de diverse boli și ignoră, cu bună știință, că lipsirea organismului, mai ales de apă, poate avea consecințe catastrofale. De asemenea, ei atrag atenția că orice post, mai ales cel negru, nu poate fi ținut fără asentimentul medicilor, el fiind interzis categoric persoanelor care suferă de diabet, boli ale ficatului, boli metabolice, bulimie sau anorexie! Un diabetic, de exemplu, dacă nu respectă cu strictețe regimul alimentar recomandat de medicul specialist, poate intra în comă diabetică.