Se coace eliminarea restanţierilor la întreţinere

Se coace eliminarea restanțierilor la întreținere

Proprietarii de apartamente care acumulează datorii mai mari de trei luni la întreținere riscă să ajungă în stradă în plină iarnă. Totul, din cauză că Ministerul Internelor, Reformei și Administrației (MIRA) intenționează să golească blocurile de rău-platnici, luându-le acestora posibilitatea de a-și vinde singuri apartamentele pentru a-și achita datoriile. Interdicția de vânzare a apartamentului cu restanțe se înscrie de către asociația de proprietari și în Cartea Funciară, iar restanțierul se va trezi cu executorii la ușă. „O măsură abuzivă și inutilă!“ Ca administrator al unei asociații de proprietari din Constanța, Ioana Bunea consideră că acest proiect este, din capul locului, inutil și abuziv. Inutil, pentru că, în momentul de față, potrivit proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari: „Proprietarii care-și înstrăinează apartamentele sunt obligați ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari”. Abuziv, din cauză că procedura presupusă de viitorul act normativ îi vizează, în principal pe pensionari, care pot fi păcăliți cu tot felul de legi și ordonanțe, pe care oricum nimeni nu-i ajută să le înțeleagă. „Pentru ca oamenii să înțeleagă ce pune guvernul la cale, am afișat un anunț la avizier, prin care îi invit pe toți proprietarii la o ședință de informare. Am și eu în asociație câțiva restanțieri, dar, deocamdată, nu se încadrează în ceea ce noua lege prevede. Dar, gândiți-vă că iarna nu a început încă! Sper ca oamenii să ia atitudine și lucrurile să se oprească la acest nivel. Nu avem nevoie să ne întoarcem la legile comuniste. Dacă tot se va pune problema recuperării datoriilor, să-i lăsăm pe oameni să-și vândă singuri casele, dacă se va ajunge până acolo, că doar se știe ce prețuri gigant sunt pe piața imobiliară constănțeană. Ne bate Dumnezeu dacă îi tratăm pe nevoiași în felul ăsta, mai ales că, potrivit legii, privilegiul imobiliar al asociației de proprietari este prioritar”. „Mai bine schimbau procedura debranșării!“ Katy Moroianu (Constanța, bl. LV 7, din b-dul Al. Lăpușneanu) și-ar fi dorit ca această „găselniță a Guvernului” să fi fost înlocuită cu o procedură mai simplă de debranșare: „Eu am cerut ca apartamentul părinților mei să fie debranșat din vară și am explicat că dintr-o singură pensie nu au posibilitatea să plătească întreținerea pentru cele două camere în care locuiesc. Dar acest lucru nu a fost posibil din cauza complicării procedurii de debranșare. Din punctul meu de vedere, legea asta este un alt mare abuz pregătit proprietarilor nevoiași, mai ales că, cel puțin până acum, datornicii erau debranșați foarte ușor. Chiar nu mai înțeleg ce se întâmplă! Sper, totuși, ca proiectul ăsta să moară din fașă”. Cheltuielile de întreținere - o povară Deși nu există oraș din țară în care asociațiile de proprietari să nu aibă restanțieri la plata întreținerii („Avem locatari care nu plătesc luni la rând, și nu pentru că n-ar avea bani, ci din cauză că n-au timp sau sunt plecați din oraș” - ne-a spus Ioan M, cenzor al unei asociații de proprietari. Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt așteptate pe adresa de e-mail: aureliu.dumitrescu@mira.gov.ro, până la data de 23 octombrie a.c. 