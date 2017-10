Se anulează adopţia la cererea părinţilor naturali?

Se anulează adopția la cererea părinților naturali?

Părinții biologici ai copilului adoptat care-și regretă ulterior gestul n-au niciun drept să ceară anularea adopției. Există însă alte condiții în care adopția ar putea fi anulată.Practic, din momentul stabilirii filiației prin adopție (înfiere) prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, filiația firească dintre copilul adoptat și părinții săi naturali încetează, iar adoptatorii își asumă răspunderea și obligațiile ce revin părinților firești.Fără doar și poate, în viață mai sunt și momente când luăm decizii greșite sau nepotrivite, pe care apoi le regretăm atât de mult încât, la un moment dat, pot crea obsesii greu de suportat. Asupra unei situații de acest gen a dorit să atragă atenția mama unui copil adoptat, care ar fi capabilă și de sacrificiul suprem dacă interesele minorului înfiat ar impune-o, atât de mult s-a atașat de el în cei patru ani de când copilul îi poartă numele: „Copilul are șase anișori, este topit după mine și soțul meu. Problema e că l-am înfiat de la niște rude care mai au doi copii, locuiesc în Brașov, iar mama naturală s-a trezit, după patru ani, că a făcut greșeala vieții ei despărțindu-și frații. Mă sună disperată că ea vrea copilul înapoi, că are nu știu ce coșmaruri noaptea… chestii din astea. Și mai e o problemă: fiind mic, nu i-am spus că e înfiat, sincer, și de frică să nu vrea la frații lui. În nenorocita asta de situație mă gândesc să-i spun adevărul, însă mi-e teamă să nu mi-o ia înainte mama lui adevărată. Poate femeia asta să ceară în tribunal anularea înfierii fără niciun motiv?”. Femeia a ținut să mai precizeze că după înfierea legală a copilului a fost vizitată în dese rânduri de reprezentanți ai Autorității tutelare, care nu au avut ce să-i impute în privința creșterii și îngrijirii copilului, dimpotrivă.Roxana Onea, purtător de cu-vânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, ne-a spus din start că din moment ce instanța a consimțit adopția și a emis o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în acest sens, respectarea acesteia este executorie și obligatorie pentru ambele părți. Situații de genul celei relatate de cititoarea noastră nu impun nici măcar invocarea desfacerii adopției, darămite și realizarea ei, iar dacă părinții biologici ar invoca afectarea intereselor copilului, trebuie să se facă demonstrații clare în această privință. Chiar și în situații de maltratare, de abuz sexual asupra copilului sau alte lucruri grave, copilul este luat din familie, se instituie o măsură specială într-un centru de protecție, însă nu se desface adopția: „De aceea se acordă termene de gândire înainte, pentru ca acest pas să fie făcut de ambele părți în cunoștință de cauză, să și-l asume, adopția este ceva foarte important. Dacă însă copiii adoptați mai demult ajung la adolescență și se confruntă cu problemele vârstei, sau dacă unul dintre soți a decedat, iar copilul nu-l ascultă pe cel rămas în viață, aceste familii sunt consiliate de specialiști din cadrul Direcției de Protecție a Copilului, pentru depă-șirea momentelor dificile”.Dezvăluirea adopțieiÎntr-adevăr, noua legislație privind adopția obligă familiile care înfiază copii să-i informeze pe micuți, de la vârste cât mai fragede, că au fost adoptați.Roxana Onea precizează însă că acest lucru trebuie să fie făcut cu sprijinul specialiștilor, în interiorul perioadei de doi ani de monitorizare post adopție, dacă e posibil), care vor decide și asupra momentului ideal pentru dezvăluirea în sine, dar și a formei. De regulă, se alege modalitatea cea mai ușoară, sub formă de joc, în cadrul unor discuții relaxate, astfel încât copilul să nu fie afectat de vestea primită. Noua lege consideră oportună dezvăluirea timpurie întrucât s-a constatat că, de-a lungul timpului, adoptatorii se fereau de acest moment, iar copiii aflau că sunt înfiați din alte surse. Unii se simțeau atât de trădați și de mințiți de cei care i-au crescut, încât aveau tulburări de comportament, abandonau școala, începeau să bea alcool: „Acestea sunt motivele care i-au determinat pe legiuitori să oblige la dezvăluirea mai timpurie a actului adopției. Avem exemple de copii care au aflat adevărul la vârste mici și care sunt foarte fericiți și echilibrați emoțional, important e cum li se dă vestea”.Anularea adopțieiReferitor la posibilitatea anulării, consilierul juridic Carmen Gigică precizează că adopția poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei și al cărei consimțământ a fost viciat prin eroare asupra identității adoptatului, dol (viclenie) sau violență.Acțiunea poate fi formulată în termen de șase luni de la descoperirea erorii sau a dolului ori de la data încetării violenței, dar, atenție, nu mai târziu de doi ani de la încheierea adopției.