Psihologul te ajută

Scrisul trădează personalitatea

„Grafologia este știința și arta analizei personalității umane prin analiza scrisului de mână, care este un obicei (arc reflex) inconștient”. Ea a luat avânt odată cu apariția teoriei psihanalitice a lui Freud, care susținea că „pulsiunile inconștientului, pentru a scăpa de cenzura la care sunt supuse, răzbat în exterior într-un fel mascat”. Astfel, ele se manifestă prin variate comportamente ale omului, mai ales prin cele puternic automatizate, printre care se numără și scrisul. De aici și ideea că analizând caracteristicile scrisului unei persoane se poate avea acces la conflictele lui interioare, la anumite caracteristici de personalitate. A picat la toate interviurile! „De aproape trei ani de zile mă zbat ca să-mi schimb locul de muncă. Cel puțin la ultimul interviu am făcut față cu brio tematicii date. Cu toate astea, n-am reușit să obțin postul. De la… o sursă din firma respectivă am aflat că grafologul care mi-a analizat scrisul nu și-a format o impresie prea grozavă despre mine. Spunea el că aș avea ceva probleme psihice. Este adevărat că sunt exagerat de timidă, dar sigur nu sunt dusă cu capul. Am apelat la dumneavoastră pentru că mi-aș dori tare mult să aflu dacă scrisul are puterea să trădeze personalitatea omului, ca să știu cum să procedez la interviurile viitoare. Aș fi dorit să merg personal la psiholog, dar nu-mi permite buzunarul. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și felicit ziarul dumneavoastră că încearcă să fie cât mai aproape de problemele oamenilor. Mirela T., 28 ani, din Mangalia”. CV-urile candidaților, sub lupa grafologilor De la psihologul Speranța Băcana am aflat că grafologia este un domeniu complex, cu multe aspecte ce tre-buie luate în considerare atunci când se încearcă interpretarea persona-lității unei persoane în funcție de scris. Interpretările sunt orientative și din cauză că omul scrie diferit în situații diferite, starea sa de spirit și evenimentele curente putând influența modul în care scrie la un moment dat. Cu toate acestea, mai cu seamă în ultimii ani, multe instituții care se res-pectă solicită candidaților la un post mostre de scris, cerând ca CV-ul, scrisoarea de intenție sau autobiografia să fie redactate de mână. Solicitarea mascată a unor mostre de scris se face tocmai pentru ca, ulterior, ele să fie supuse analizei grafologice. Pornind de la aceste particularități ale scrisului de mână, grafologii susțin că pot obține informații variate, începând de la probleme de sănătate, talente ascunse, experiențe trecute, până la probleme psihice, întrucât fiecare scris poartă într-o destul de mare măsură amprenta autorului. S-a constatat, însă, că nu doar caligrafia în sine are o relevanță practică, ci și felul în care este făcută aranjarea în pagină a textului scris, modul în care este utilizat spațiul foii sau direcția rândului. Fără exagerări în fața angajatorului! Dragă Mirela, dincolo de ceea ce presupune grafologia, dacă, în viitor, un alt angajator îți va propune să te prezinți în scris, psihologul îți recomandă să nu depășești două pagini de informații și să ai la tine, pentru orice eventualitate, hârtie de bună calitate, albă. Încearcă, atât cât este posibil, să eviți repetițiile și, foarte important, să nu inventezi cine știe ce performanțe personale. La sfârșit, chiar dacă ești emoționată, corectează-ți eventualele greșeli de ortografie sau de exprimare. Sub nici o formă nu menționa în CV salariul pe care ai dori să ți-l acorde compania! Cu grijă și pentru aceste detalii, dar și încrezătoare în steaua ta norocoasă, noi îți dorim să faci o impresie extraordinară și să obții postul visat!„Grafologia este știința și arta analizei personalității umane prin analiza scrisului de mână, care este un obicei (arc reflex) inconștient”. Ea a luat avânt odată cu apariția teoriei psihanalitice a lui Freud, care susținea că „pulsiunile inconștientului, pentru a scăpa de cenzura la care sunt supuse, răzbat în exterior într-un fel mascat”. Astfel, ele se manifestă prin variate comportamente ale omului, mai ales prin cele puternic automatizate, printre care se numără și scrisul. De aici și ideea că analizând caracteristicile scrisului unei persoane se poate avea acces la conflictele lui interioare, la anumite caracteristici de personalitate. A picat la toate interviurile! „De aproape trei ani de zile mă zbat ca să-mi schimb locul de muncă. Cel puțin la ultimul interviu am făcut față cu brio tematicii date. Cu toate astea, n-am reușit să obțin postul. De la… o sursă din firma respectivă am aflat că grafologul care mi-a analizat scrisul nu și-a format o impresie prea grozavă despre mine. Spunea el că aș avea ceva probleme psihice. Este adevărat că sunt exagerat de timidă, dar sigur nu sunt dusă cu capul. Am apelat la dumneavoastră pentru că mi-aș dori tare mult să aflu dacă scrisul are puterea să trădeze personalitatea omului, ca să știu cum să procedez la interviurile viitoare. Aș fi dorit să merg personal la psiholog, dar nu-mi permite buzunarul. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și felicit ziarul dumneavoastră că încearcă să fie cât mai aproape de problemele oamenilor. Mirela T., 28 ani, din Mangalia”. CV-urile candidaților, sub lupa grafologilor De la psihologul Speranța Băcana am aflat că grafologia este un domeniu complex, cu multe aspecte ce tre-buie luate în considerare atunci când se încearcă interpretarea persona-lității unei persoane în funcție de scris. Interpretările sunt orientative și din cauză că omul scrie diferit în situații diferite, starea sa de spirit și evenimentele curente putând influența modul în care scrie la un moment dat. Cu toate acestea, mai cu seamă în ultimii ani, multe instituții care se res-pectă solicită candidaților la un post mostre de scris, cerând ca CV-ul, scrisoarea de intenție sau autobiografia să fie redactate de mână. Solicitarea mascată a unor mostre de scris se face tocmai pentru ca, ulterior, ele să fie supuse analizei grafologice. Pornind de la aceste particularități ale scrisului de mână, grafologii susțin că pot obține informații variate, începând de la probleme de sănătate, talente ascunse, experiențe trecute, până la probleme psihice, întrucât fiecare scris poartă într-o destul de mare măsură amprenta autorului. S-a constatat, însă, că nu doar caligrafia în sine are o relevanță practică, ci și felul în care este făcută aranjarea în pagină a textului scris, modul în care este utilizat spațiul foii sau direcția rândului. Fără exagerări în fața angajatorului! Dragă Mirela, dincolo de ceea ce presupune grafologia, dacă, în viitor, un alt angajator îți va propune să te prezinți în scris, psihologul îți recomandă să nu depășești două pagini de informații și să ai la tine, pentru orice eventualitate, hârtie de bună calitate, albă. Încearcă, atât cât este posibil, să eviți repetițiile și, foarte important, să nu inventezi cine știe ce performanțe personale. La sfârșit, chiar dacă ești emoționată, corectează-ți eventualele greșeli de ortografie sau de exprimare. Sub nici o formă nu menționa în CV salariul pe care ai dori să ți-l acorde compania! Cu grijă și pentru aceste detalii, dar și încrezătoare în steaua ta norocoasă, noi îți dorim să faci o impresie extraordinară și să obții postul visat!