„Scrieţi despre toate motivele accidentelor rutiere, ca să se ştie de ce mor oameni!“

Participanții la trafic ne avertizează:

„Scrieți despre toate motivele accidentelor rutiere, ca să se știe de ce mor oameni!“

Aproape că nu există zi în care șoselele să nu fie însângerate din cauza accidentelor de circulație. Chiar dacă instituțiile cu atribuții în domeniu întreprind acțiuni specifice pentru reducerea acestor nedorite evenimente, mai este încă drum lung până când întreaga vină ar putea fi aruncată exclusiv asupra participanților la trafic indisciplinați, care încalcă legislația cu bună știință. “Ați scris în ziarul din 21 martie a.c. despre accidentul din zona Real. Foarte bine ați făcut, dar eu consider că ar fi, nu doar corect, ci și extrem de important ca la redactarea acestor articole să aveți în vedere toate motivele care influențează producerea accidentelor în această parte a orașului (și nu numai!), unde și-au găsit sfârșitul foarte mulți oameni nevinovați. Indiscutabil, șoferii știu mai bine decât oricine câte anomalii din activitatea primăriei concură la producerea accidentelor de circulație. Vi le spun și eu acum, pentru ca măcar pe viitor să le aveți în vizor, căci primăria se face că nu le vede!”. (Dan Popescu, din Constanța) „Intrarea în Constanța dinspre Mangalia - o rușine!” Cititorul nostru atrage atenția autorităților că nu au dreptul să mai îngăduie ca intrarea în orașul Constanța dinspre zona Mangalia să rămână la nesfârșit necorespunzător semnalizată și marcată: “Se termină benzile marcate exact în dreptul vaporului primarului Mazăre”. Pentru ca accidentele de circulație să nu mai fie evenimente curente în această zonă, D. P. consideră că este nevoie de o instalație de semaforizare sau de un sens giratoriu, care să permită fluidizarea circulației. “Oare, cei din primărie nu știu aceste lucruri? Eu cred că da, însă preferă să se complacă în delăsare și indiferență. Atâta vreme cât sunt în joc vieți omenești, ca participanți la trafic și plătitori de taxe pentru acest oraș avem dreptul să fim protejați și sper ca semnalul de astăzi să reușească această… performanță. Dacă primarul Mazăre nu are chef de treabă la noi, să se ducă în Brazilia, să se ocupe acolo de trafic!”. Strada Caraiman - o altă pacoste! Cu toate că strada Caraiman a fost recent asfaltată, D. Popescu nu înțelege cum este posibil ca într-o zonă “de trafic greu, în care sunt foarte multe puncte de lucru”, autoritățile să ignore starea deplorabilă a celor două treceri la nivel peste linia de cale ferată. Datorită acestei inacceptabile situații, în mod curent se creează ambuteiaje. “Am văzut astfel de treceri și în zona Ploiești, dar aici totul este decent și confortabil. La Constanța, însă, edilii nu pot ajunge la o… intersecție de idei, pentru a face o treabă ca lumea. Și când te gândești că Mazăre mai vrea un mandat de primar!”. În egală măsură decepționat de indiferența autorităților față de starea celor două treceri la nivel peste calea ferată, Mihai Ivănescu, din Constanța, le recomandă edililor să amenajeze acest perimetru după modelul trecerilor de pe strada Aurel Vlaicu, înainte de Metro, unde circulația se desfășoară fără probleme. “Dacă se vrea, se poate! Buba e că nu se vrea!”. “Tramvaiele - un jaf!” “Să se ducă domnul Mazăre și consilierii lui la Iași, unde n-au fost scoase tramvaiele, pentru că sunt silențioase, confortabile și nepoluante, iar șinele sunt la nivelul asfaltului, nu ca jaful de la noi!” - recomandă, cu năduf, constănțeanul Dan Popescu edililor, care au înlocuit, pe majoritatea traseelor, cu o prea mare ușurință, tramvaiele cu autobuzele, deși în autobuze se circulă inconfortabil, ca să nu mai vorbim despre poluarea pe care o generează într-un oraș în care spațiile verzi devin, pe zi ce trece, o... rara avis. „Nu am nimic personal cu nimeni din administrația locală, dar cred că este onest ca atunci când se produce un accident de circulație, lumea să nu mai sară cu gura numai pe șoferi, ci să aibă în vedere că administrația, deși se plimbă cu jeep-urile și nu este deranjată de cele expuse mai sus, are obligația să rezolve toate problemele care-i privesc pe toți plătitorii de taxe și impozite, și nu să ne ceară, cu zâmbetul pe buze, mandate la nesfârșit! - conchide același Dan Popescu, decepționat de tupeul cu care se fac promisiuni în campaniile electorale, pentru ca apoi să se uite cât ai clipi din ochi...