Schimbarea obiectului cu hibe, condiţionată de ambalaj?

Schimbarea obiectului cu hibe, condiționată de ambalaj?

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Se întâmplă ca, într-adevăr, unii comercianți să ceară cumpărătorului și ambalajul produsului defect, ce urmează a fi schimbat. Atenție! Potrivit Protecției Consumatorului, această solicitare nu este justificată, nu este legală și nici nu anulează garanția produsului. Un alt lucru extrem de important când trebuie să schimbați un produs defect aflat în garanție este că în termen de 15 zile de la primirea acestuia, comerciantul trebuie să facă totul pentru a-l aduce la conformitate. De asemenea, consumatorul poate solicita înlocuirea sau repararea produsului, legea neprecizând însă și restituirea contravalorii acestuia. O atenție sporită din partea consumatorilor trebuie acordată și instrucțiunilor de manipulare impuse de producător, căci constatarea unei manipulări defectuoase poate duce la pierderea garanției. Important! Legea stipulează obligația ca și pentru obiectele second hand, de folosință îndelungată, să se ofere o garanție pe termen de un an. Important! Potrivit reglementărilor, pentru orice obiect de folosință îndelungată, comerciantul trebuie să ofere pe lângă documentul de cumpărare (factură), un certificat de garanție și manualul cu instrucțiunile traduse în limba română. Pentru aceste produse, comerciantul are obligația să ofere o garanție de cel puțin doi ani, iar pentru întreaga perioadă de garanție, producătorul este obligat să asigure piese de schimb, chiar dacă nu mai produce acele piese. Ideal ar fi ca persoana să-și cunoască drepturile, să dețină informațiile necesare atunci când se prezintă cu produsul defect la comerciantul de unde l-a procurat. În primul rând, la predarea produsului defect trebuie încheiat un proces verbal, în care se vor menționa datele de identificare ale produsului și în ce constă defecțiunea, precum și data de predare și primire. Apoi, la constatarea unei defecțiuni, cumpărătorul trebuie să se adreseze comerciantului și nu service-ului, cum se întâmplă în multe cazuri.