Scapă de răceală pe cale naturală

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Printre simptomele răcelii se numără tusea, nasul înfundat, durerile de cap și chiar febra. Specialiștii Clicksănătate recomandă câteva remedii naturale simple, ca să scapi cât mai rapid și fără efecte adverse, de răceală: 1. Vitamina D. Este una dintre cele mai eficiente remedii pentru tratarea răcelii. Deși funcționează mai bine în a preveni orice tip de răceală, medicii recomandă folosirea zilnică a vitaminei, pentru că poate reduce răceala și simptomele gripei.2. Vitamina C. Unii experți recomandă folosirea a 2.000 de mg de vitamina C la fiecare 2 ore în cazul unei răceli. Efectele sale asupra sistemului imunitar sunt deja cunoscute.3. Mierea pură tratează simptomele de răceală și face minuni asupra imunității organismului.4. Ghimbirul este un alt agent puternic care vindecă și care are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii. Persoanele care au simptome de răceală care implică tractul digestiv vor afla că ghimbirul este un adevărat adjuvant. Mai mult, acesta încălzește corpul, ceea ce duce la transpirație și eliminarea toxinelor.5. Zinc. Adesea aflat în componența siropului de tuse, zincul combate simptomele răcelii precum tusea și este un aliat de încredere pentru sistemul imunitar.6. Uleiul de cocos. Acest „elixir” este unul din cei mai puternici compuși naturali antivirali cunoscuți de om. Uleiul de cocos se poate axa pe orice tip de virus. El se absoarbe direct în celulele virale, unde se separă și dezintegrează stratul de protecție al virușilor.