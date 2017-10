Scandal între şef şi subaltern

Din ciclul „Conflicte la locul de muncă“:

Scandal între șef și subaltern

O sursă importantă a stresului la locul de muncă sunt și conflictele cu colegii sau șefii, dar și senzația subalternului că șeful ierarhic nu-l respectă pentru că se consideră deasupra tuturor, prin natura funcției.Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția Omer Sali, om simplu, angajat ca muncitor necalificat la SC Shapir Structures SRL: „Ei cred că dacă ești om simplu și necăjit, trebuie să-și bată joc! Așa simplu cum sunt, am și eu mândria mea! Vreau să știe toată lumea că am fost bătut la muncă fără motiv!” – ne-a spus bărbatul în vârstă de 46 de ani, care a venit la redacție însoțit de o rudă foarte apropiată, susținând că lovitura pe care o primise la ochi, din partea șefului de echipă, îi induce stări puternice de amețeală. Bărbatul susține că a venit la redacție nu în semn de răzbunare, ci pentru a atrage atenția că orice angajat, indiferent de nivelul la care se află în organigrama firmei, trebuie să se bucure de respectul cuvenit atât din partea colegilor, cât și al șefilor: „Dacă băiatul șefului nostru de șantier, care este șef de echipă, era corect, nu-l reclamam pe nicăieri. Dar el așa obișnuiește să ne ia peste picior pe toți, iar dacă nu-i convine ceva, ne lovește. Oi fi eu amărât, dar muncesc, îmi văd de treabă și nu vreau să fiu batjocorit de nimeni”.Mărturie, certificatul medico-legalIar pentru a ne convinge că nu se trezește vorbind, Omer Sali ne-a prezentat și dovada agresiunii, respectiv certificatul medico-legal nr. 759/A2 agresiuni, eliberat în ziua de 25 iunie 2013. În document se menționează, printre altele, la capitolul „Concluzii”, că urmare examinării medico-legale: „Numitul Sali Omer prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur. Leziunile traumatice pot data din 19.06.2013. Necesită 8 - 9 zile de îngrijiri medicale de la data producerii leziunilor traumatice”.„Vrea 10.000 de lei, să iasă din sărăcie!“De asemenea, bărbatul susține că în scopul aplanării conflictului pe cale amiabilă, șeful i-ar fi propus să cadă în vreun fel la pace: „Am ochiul distrus, dureri de cap foarte mari, mi-e foarte greu. I-am cerut 10.000 de lei, dar a refuzat. Dar șefu’ nu mi-a spus cât poate să-mi dea, nici 100, nici 600, nicio sumă…!”.Contactat de redacția noastră, Dan Oprea, șef șantier la SC Shapir Structures SRL Constanța, ne-a confirmat incidentul în care a fost implicat fiul său, șef de echipă la aceeași firmă, care se ocupă de asfaltări: „Băiatul îmi ține locul când e nevoie. Dacă tot mă reclamă peste tot, trebuia să vă spună că n-a fost lovit fără motiv, el fiind primul care l-a lovit pe fiul meu cu o piatră în picior. Și lui i s-a umflat rău piciorul, dar nu s-a mai dus la Medicina Legală… Vă spun sincer că totul a pornit de la o joacă. Așa fac mereu, în pauză, se mai hârjonesc, și cu bidoanele de apă… iar de la joacă uitați-vă unde s-a ajuns! Le-am interzis de multe ori să se joace prostește, dar ei continuă…”.„Să meargă pe cale legală!“”Referitor la chestiunea înțelegerii amiabile, Dan Oprea a precizat că nu el a fost cel care a sugerat să se cadă la pace prin intermediul banilor, ci reclamantul: „Ei au venit cu amenințări, a venit tatăl lui, iar eu am fost la ei acasă, pentru a discuta. Eu nu îi dau lui niciun ban, n-are decât să meargă pe cale legală, să depună plângere la poliție, unde vrea. În plus, nu mi-a arătat niciun document medical, nici de la medicul legist, nici din altă parte. M-a reclamat și la primărie, și la șeful meu ierarhic, că fac și dreg pe la firmă. Vrea banii ăștia să iasă din sărăcie, e clar!”.Întrebat dacă reclamantul a mai fost implicat în incidente sau alte probleme la locul de muncă, șeful de șantier ne-a infirmat astfel de lucruri.Sancționați cu „Avertisment“Și pentru a demonstra că a fost nepărtinitor, Dan Oprea ne-a spus că, urmare acestui incident, ambele părți implicate în conflict - șef și subaltern, au fost sancționate cu „Avertisment”. De asemenea, îi transmite subalternului său, și pe această cale, că poate să vină în continuare la muncă, fără teama că ar suporta consecințele reclamațiilor făcute.