Sătui de făcut slalom printre gropi? Iată care este alternativa la strada Traian - GALERIE FOTO

Sceptici că strada Traian va fi redată în curând circulației rutiere atâta timp cât investitorul viitorului mall se pare că a lăsat baltă lucrarea ce trebuia finalizată în 2009, oamenii cer să se reabiliteze șoseaua Portului, pentru a evita supraaglomerarea b-dului Ferdinand.Nu asupra viitorului masivei investiții începute încă din 2007 de către un investitor austriac pe strada Traian și-au propus cititorii noștri să atragă, astăzi, atenția autorităților locale, au făcut-o cu alte ocazii. Chiar și despre faptul că din cauza amplelor lucrări de forare pentru fundație, strada Traian, inclusiv blocurile din zonă se află în același uriaș pericol au considerat că nu mai are niciun rost să se plângă, din moment ce autoritățile s-au dovedit indiferente față de această gravă situație atâta amar de vreme. Ceea ce li se pare de netolerat cititorilor noștri este că această importantă stradă a orașului continuă să fie interzisă circulației rutiere. Sătui să ocolească și să supraaglomereze b-dul Ferdinand pentru a ajunge la destinație, mai mulți constănțeni propun o ieșire din această situație de coșmar, cerând autorităților să reabiliteze de urgență Șoseaua Portului, care face legătura între Poarta IV și Poarta I.Alo, Primăria! Ne aude cineva?„Dacă totuși strada Traian e compromisă vai mama ei, de ce nu se reabilitează Șoseaua Portului, care e ciuruită pe circa trei sute de metri, de zici că au fost bombardamente pe aici. În rest, merge, sunt dale din beton, se poate circula… Dacă se rezolvă cu gropile de aici, nu mai trebuie să ocolim pe b-dul Ferdinand, ca să aglomerăm și mai tare centrul orașului, se iese frumos la Cazino și am scăpat de coșmar. Exact în zona mall-ului e ca un ciur și Șoseaua Portului, cât despre strada Traian, Dumnezeu cu mila, poate doar tribunalul să ne rezolve!” (M. Zlate). „Eu am propus chestia asta la serviciul pentru cetățeni, dar cine să mă ia în seamă? Și chestia cu petițiile către primarul.ro e o mare țeapă, nu-ți răspunde nimeni! Revin, se apropie sărbătorile, nu se știe cum va fi vremea, iar pe b-dul Ferdinand circulația o să fie și mai bezmetică. Nu trebuie decât să repare 200-300 de metri din Șoseaua Portului exact în zona mall-ului. După părerea mea, cu eforturi minime se poate repara și turna un strat de asfalt, nu e un capăt de țară, numai voință politică să fie, că de noi se vede cât le pasă! De zor nevoie e circulată și acum, dar pe riscul celor ce se încumetă să ia toate gropile și să-și strice mașina!” (Florian Dumitru).Sugestie pentru candidații constănțeniOricine observă că toate bulevardele constănțene, și nu numai, sunt… bombardate de panouri electorale pentru alegerile din decembrie, din care răzbat promisiuni care mai de care, iar pe multe dintre acestea apare, ca și garanție pentru candidați, portretul primarului: „Care ne promite că va reabilita zona peninsulară, că va micșora gigacaloria, că va face șoseaua de coastă, bla, bla… Dar despre strada Traian, de ani de zile blocată, despre blocurile în pericol de aici, de ce nu se spune nimic? Măcar știe că atâtea suflete din 150 de familii trăiesc cu groază în apartamentele fisurate? Să ne explice domnii candidați ce au de gând cu această gaură neagră a Constanței? Dacă tot n-are nicio perspectivă mall-ul ăsta, de care nu cred că duce lipsă cineva, măcar să se facă Șoseaua Portului, poate aranjează asta domnul Mazăre cu Moș Crăciun!” (Victoria Zlate).Oamenii nu înțeleg de ce, măcar în situații limită, care le afectează serios calitatea vieții, autoritățile nu caută soluții alternative? Nici de ce autoritățile dau undă verde unor proiecte grandioase, pentru ca apoi să tolereze consecințele dezastruoase ale abandonării acestora? Iar domnului primar îi recomandă să le mai scrie câte o scrisoare electorală măcar locuitorilor de pe strada Traian, în care să le explice, în termeni la fel de reverențioși, ce are de gând cu ei?