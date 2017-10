Sarea în alimentaţia copilului

Medicul de gardă

Sarea în alimentația copilului

„Copilul meu are patru ani și a început să-și pună singur sare în mâncare, ne imită pe noi. Din cauză că nu mai pun solnița pe masă, el refuză să mănânce până nu i-o aduc și își tot pune sare în mâncare. Plus că soacră-mea l-a obișnuit cu cipsuri… Pediatra m-a învățat să pun în mâncare sare cât să aibă gust. Plus că peste tot se spune că excesul de sare dăunează grav sănătății. Oare copiii care mănâncă sărat, ce probleme riscă?” – Cristiana Dumitra.Este foarte bine că ați început să vă puneți problema consumului exagerat de sare, căci dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a explicat că este extrem de important ca părinții să fie atenți asupra aportului de săruri în alimentația copiilor. Nu de alta, dar nu doar alimentele pregătite acasă conțin o cantitate mai mare sau mai mică de sare, ci și alte produse, ca pâinea, cerealele, prăjiturile, înghețata, toate conțin, la rândul lor, uneori o cantitate de sare la care nici măcar nu ne-am gândit.Revenind la cazul de față, părinții nu trebuie să se lase pradă mofturilor de moment ale copiilor și trebuie să le explice, dacă vârsta le permite să înțeleagă, că sarea în cantități mari le poate face foarte mult rău. Ca de exemplu, îi poate duce la îngrășare. Pentru a fi mai convingători, le pot arăta poze cu copii obezi sau chiar le pot atrage atenția pe stradă, dacă văd copii durdulii, că totul li se trage de la excesul de sare. Iar când vine vorba despre cipsuri, toți membrii familiei trebuie să fie convinși că nu e bine să le cumpere așa ceva. Pentru a nu avea probleme, părinții sau bunicii ar trebui să meargă singuri la cumpărături și să citească etichetele cu mai multă atenție.Important!Medicul ne-a mai spus că toate studiile arată că, în medie, copiii în jurul vârstei de patru ani consumă circa 2.400 miligrame de sare pe zi, exact dublul cantității recomandate. Un motiv în plus pentru ca părinții să nu trateze cu sperficialitate această chestiune, căci numai reducând cantitatea de sare din alimentația copiilor îi vor feri pe aceștia de obezitate, dar și de viitoare probleme cardiace.În altă ordine de idei, sarea se pune în pireuri, în găluștele de griș, supa de pasăre etc. care se dau sugarilor după cinci-șase luni, copilul mic și preșcolarul având nevoie de 0,05 g sare pe kilocorp în 24 de ore.