Sărbătorile legale şi concediul de odihnă

Sărbătorile legale și concediul de odihnă

„Este posibil ca, pe motiv că sunt multe concedii de odihnă nefăcute în întregime până la această dată, liberele de Crăciun să fie băgate în concediul de odihnă?” - întreabă o cititoare.v v vNici vorbă ca sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil să fie incluse în durata concediului de odihnă anual – precizează specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea. Pe de altă parte, este obligatorie prin lege efectuarea concediului de odihnă în fiecare an. În plus, angajatorul trebuie să acorde concediul de odihnă cuvenit până la sfârșitul anului următor tuturor salariaților care, într-un an calendaristic, nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.