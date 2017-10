„Sâni în rate“, cadou la aniversare...

Dacă la începutul anilor ’90, românii priveau circumspecți operațiile estetice, cu timpul, percepția s-a modificat, astfel încât în prezent se poate vorbi de un adevărat fenomen social în ceea ce privește estetizarea propriului trup. Chiar dacă nu era mediatizat, fenomenul exista și dinainte de ’89 și probabil puțini știu că, pe atunci, o programare era făcută și cu un an înainte!Implantul de silicon în sâni a devenit una dintre intervențiile clasice de chirurgie estetică. Româncele au prins și ele curaj și au început să-și ajusteze sânii după modelul celor mai cunoscute manechine sau actrițe din lume. Mărirea sânilor a ajuns chiar o modă, mai ales că în țară funcționează suficiente cabinete în care acest tip de intervenții pot fi plătite și în rate. Promovarea exagerată a „modei silicoanelor“ l-a ținut aproape de acest subiect și pe soțul unei tinere cititoare a ziarului nostru.„Femeile care au alăptat știu că sânii au de suferit din cauza alăptării, oricât sport faci sau cu ce produse te dai. Eu îmi iubesc foarte mult copilul, soțul, familia, dar mă iubesc și pe mine. Problema e că acum nu-mi place cum arăt, iar sânii mă deranjează cel mai tare. Prin tot felul de apro-pouri, soțul și-a dat seama că-mi doresc silicoane. Ca să-mi facă o surpiză, ajutat de prietena mea cea mai bună, mi-a făcut programare la o clinică unde se poate plăti și în rate. Pe motiv că nu ne dau banii afară din casă și neînțelegând pentru cine vreau să arăt eu atât de bine, soacra și-a băgat coada între noi, iar acum suntem într-un veșnic scandal. L-a convins pe soț să renunțe la idee și din cauza riscurilor, c-o să rămân mutilată și, cel mai grav, că n-o să mai pot alăpta un al doilea copil, pe care ni-l dorim foarte mult după ce mai crește primul. Problema e că soțul a pus botul și vrea să renunțe la... cadou. Chiar așa periculoase sunt silicoanele astea? Dac-ar fi așa, s-ar mai opera atâtea femei și tinere din lumea asta?”.Programarea consultației e doar un pasÎntr-adevăr, implanturile cu silicon sunt o temă fierbinte pentru femeile care își doresc o schim-bare de imagine. Medicul primar chirurg Mihai Dan recomandă ca înainte de a lua o decizie, persoana interesată și familia acesteia să afle toate detaliile privind intervenția în sine, care ar fi eventualele riscuri, care este vârsta potrivită, dacă poate să renunțe la silicoane la un moment dat și lista întrebărilor ar putea continua: „Nicio intervenție chirur-gicală nu se face fără analiza stării de sănătate a pacientei. Aici nu merge cu generalități! Să fie clar, femeile care au unele probleme de sănătate care ar atrage riscuri, oricât și-ar dori, nu sunt acceptate de chirurgul plastician. Nimeni nu riscă și nici nu trebuie! Oricum, procedura e bine pusă la punct, se măsoară toracele, pacienta primește o listă cu analizele ce trebuie făcute înainte de operație, ecografie, mamografie… Cât privește alăptatul, pentru că implantul mamar este din silicon medical, el se poate face”, ne-a spus spe-cialistul, care precizează că pro-gramarea la medicul specialist e una, iar intervenția în sine cu totul altceva.