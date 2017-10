„Să ţii 30 de pisici în apartament, clar dispreţ faţă de vecini!“

1

pisicii

sa va spun eu cum am scapat de pisicile vecinei ,stau la casa si pisicile vecinei in jur de 15 isi faceau treaba in gradina mea s au in florile din fata casei ,le am ademenit cu fripturi noaptea ,le puneam in cusca in garaj si a doua zi cind sotul meu se ducea la munca le lua cu el si le ducea la plimbare cam 2 ore departare si pina in ziua de azi nu s au m ai intors ,am lasato pe vecina cu 2 pisici , sa meritat friptura aruncata la pisici si nici vecina habar nu are ce sa intimplat cu pisicile ei ,asa ca romani daca nu se poate cu frumosu sint alte cali de a scapa de ele