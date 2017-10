Ecouri la articolul „Primăria Constanța a dat avize pentru alți trei monoliți pe spațiul verde”, apărut în ziarul nostru nr. 5452 din 28 mai a.c.

„Să se mute Mazăre în blocurile – tunel!”

După zona blocurilor TS1 și TS2, de pe bulevardul Tomis, administrația locală a dat avize și pentru construirea altor „trei monoliți” pe spațiul verde, de data aceasta pe bulevardul Al. Lăpușneanu, în dreptul Liceului Decebal. Concret, este vorba despre două blocuri cu regim de înălțime S+P+8-9E și un al treilea cu 10 etaje. PUZ-urile pentru primele două construcții au fost aprobate prin HCLM nr. 496/2007, pentru ele votând 26 dintre cei 27 de consilieri locali. Prin mesajele transmise, cititorii noștri au dorit să atragă atenția primarului Mazăre, dar și celor care „au aprobat această crimă, că mai au timp să se spele pe mâini și să stopeze haosul urbanistic din orașul nostru”. (V. Turcu, din Constanța) „Îi propun primarului un schimb de locuință” „Dacă domnul Mazăre, indiferent dacă va pierde sau nu primăria Constanța, îmi promite mie, ca cetățean care locuiește în blocul TS2, de pe b-dul Tomis, că o să-și schimbe domiciliul și o să se mute într-un apartament din blocul meu, ca să orbecăie toată viața prin casă, din cauza mastodontului de bloc pentru care a semnat aprobarea, eu îi promit că împreună cu familia și tot neamul meu o să-l votăm pentru câte mandate o vrea dânsul!”- Vasilica Udrea, 41 ani, din Constanța. „Să ne demonstreze domnul Mazăre că este credincios!” „Eu l-am auzit de multe ori pe domnul primar spunând oamenilor că dânsul crede foarte mult în Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, atunci îmi permit să-i spun că, la cei 62 de ani ai mei, știu sigur că, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, toate se plătesc, și bune, și rele. Nu sună a amenințare, Doamne ferește, ci mai degrabă la o trimitere la proverbul . Dacă dânsului i-ar plăcea să i se trântească în fața casei, din Constanța, din Brazilia sau de pe unde o mai avea vreo locuință, un bloc din cauza căruia să nu mai aibă lumină și aer în casă, dacă i-ar plăcea să i se terfelească dreptul de a se bucura de o bucățică de spațiu verde în fața casei, atunci, din partea mea, are liber să radă toate parcurile și spațiile verzi din Constanța și de pe unde o mai vrea dânsul!” – Liviu Iancu, din Constanța. „Orice om își merită a doua șansă” „Eu l-am votat pe domnul Mazăre de fiecare dată când a candidat și, sincer, vă spun, îmi place de el, e tânăr, curajos, și l-aș fi votat și acum. Eu nu am afaceri, nu țin cu nici un partid, nu am nimic de câștigat, că, la vârsta mea, de 67 de ani, ce-am avut de spus în viața asta am cam spus. Am de toate, am muncit la viața mea și nu m-am bălăcărit cu nimeni pentru politică. Dar după ce am citit articolul ăsta în ziarul dumneavoastră sunt foarte debusolat. Este dureros că niște arhitecți, niște consilieri, niște specialiști și-au pus semnăturile și au aprobat fără să le pese de consecințe, asemenea proiecte. De ce nu se construiește în afara orașului, domnilor edili, ca în alte orașe, de exemplu Tulcea, unde nu s-a stricat nici un parc sau spațiu verde, dimpotrivă, că doar a dat Domnul teren destul? Este cea mai sensibilă temă pentru constănțeni, și nu vorbesc doar în nume personal, chestia asta cu mătrășirea spațiilor verzi și cu multiplicarea blocurilor - tunel ne doare pe toți. Cum este posibil să iei până și aerul oamenilor? Cred că mai este timp ca toți cei care au semnat hotărârea asta să dea înapoi și să ceară scuze constănțenilor. Ar avea numai de câștigat, de la primul, până la ultimul om implicat în afacerea asta, că altceva nu cred că este, decât o mare afacere. Chiar dacă nu va câștiga un nou mandat, eu sunt convins că domnului Mazăre nu-i convine să rămână în istorie ca arhitectul blocurilor – tunel! Tocmai de aceea eu și familia mea îi acordăm șansa de a-și îndrepta greșeala și de a ne recâștiga respectul. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat posibilitatea să-i fac această dedicație domnului Mazăre și tare mult îmi doresc să țină cont de ea” – V. Damian, 49 ani, din Constanța.