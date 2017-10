„Să răspundă proprietarul, eu sunt chiriaş!”

„Să răspundă proprietarul, eu sunt chiriaș!”

„Nu înțeleg pe ce bază poate un chiriaș să fie luat la ture de asociație că nu știu ce lucrări nu face în apartament, iar proprietarul să nu fie deranjat. Să răspundă proprietarul, eu sunt chiariaș! Și mai am o problemă: dacă vreau să cumpăr un apartament cu datorii la asociație, ce trebuie să fac?” – M. Stancu.Este falsă percepția că un chiriaș nu are nicio obligație față de spațiul pe care îl ocupă și că doar proprietarul trebuie să-și asume obligațiile față de asociație. Totul, din cauză că legislația privind asociațiile de proprietari prevede că atunci când în clădirile de locuințe, unul dintre proprietari sau chiriași împiedică, și nu oricum, ci cu bună știință și sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari ori chiriași, după caz, proprietarii sau reprezentantullegal al acestora pot solicita instanței să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum și plata daunelor. Cât privește situația apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi reglementate potrivit dreptului comun.Fără datoriiReferitor la situația în care proprietarii își înstrăinează apartamentele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aceștia sunt obligați ca la întocmirea formelor de înstrăinare să facă dovada achitării la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Înstrăinarea apartamentului este totuși posibilă dacă în contractul de vânzare-cumpărare se introduce o clauză privind preluarea datoriilor către asociație de către cumpărător.