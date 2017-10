Să moară şi capra vecinului…

SEMNALE

Să moară și capra vecinului…

Se spune că ar fi în codul genetic al românului gândul ascuns ca atunci când are vreun necaz, i-ar face mai bine la… suflet dacă moare și capra vecinului. Cârcotașii spun că un asemenea gând l-ar nutri aproape orice om, fie și o singură dată în viață, când își dorește, cu orice chip, răul aproapelui. Cam acesta este și gândul pe care covârșitoarea majoritate a locuitorilor din localitatea Palazu Mic, comuna Mihail Kogălniceanu, consideră că l-ar avea câțiva consăteni, supărați foc pe ei din cauză că și-au permis să cultive o foarte mică parte din pășunea satului cu diverse legume. Pe de altă parte, nemulțumiții arată cu degetul în toate părțile, revoltați că, deși au sesizat acest lucru însuși primarului comunei, lucrurile au rămas neschimbate, „din cauza acestor oameni care nu țin cont că izlazul este al satului și așa trebuie să rămână. Nimeni nu are voie să pună pe el porumb, varză sau mai știu eu ce altceva pe un teren pe care numai animalele satului au voie să pască. Dacă le ceri socoteală, te amenință că te bagi, nu poți să discuți cu ei. Problema e că animalele s-au înmulțit și trebuie eliberat tot izlazul. Ei cultivă cam 60 de hectare, ceea ce nu e permis. Avem 350 de oi, vaci, cai, care pasc pe terenul acela. Este o bucată mare într-un loc și alta peste pod. Anul trecut am făcut plângere la primar, ne-a spus că o să se ia măsuri, dar nu s-a făcut nimic. Ultima dată ne-a promis că o să vină personal să împartă dânsul terenul. Noi nu vrem altceva decât ca toată pășunea să fie la dispoziția animalelor, alte pretenții nu avem. Acum, deja jumătate din islaz este arat” - ne-a spus M. Sergher, crescător de animale, încrezător că după apariția acestui articol, acest conflict se va stinge odată pentru totdeauna. „Este o exagerare!“ Valeriu Iosif Mureșan, primarul comunei Mihail Kogălniceanu, ne-a spus, din start, „că este o exagerare a lucrurilor, în realitate numărul familiilor nemulțumite fiind numai de două”. Acestea nu vor să accepte, nici în ruptul capului, că în sat există 100 de familii nevoiașe care cultivă legume pe malul râului Casimcea numai ca „să-și acopere sărăcia”. Apoi, primarul pune ordine în cifrele vehiculate de reclamanți, precizând următoarele, pentru lămurirea tuturor celor interesați: Palazu Mic are în total 117 familii, care au la dispoziție 200 hectare de pășune. Din această suprafață, circa 10 hectare sunt cultivate de cele 100 de „familii de nefericiți”, restul suprafeței fiind la dispoziția crescătorilor de animale. Mai mult, primarul precizează că nimeni nu le-a interzis reclamanților să cultive și ei, alături de consăteni, „dar se pare că e mai ușor să reclami. Să știți că ne-au reclamat peste tot pe unde au putut, ca și când cine știe ce nenorocire s-ar fi întâmplat în zonă. Din păcate, în timp ce oamenii fac eforturi disperate să supraviețuiască în vremuri de criză, întotdeauna apare câte cineva să instige și să dea fuga la presă sau mai știu eu pe unde să reclame. Să cultive și ei, nu-i oprește nimeni!”. Totuși, pentru că edilul șef își dorește ca locuitorii din Palazu Mic să trăiască în concordie, a programat o întâlnire cu toți localnicii, în speranța aplanării, pe cale amiabilă, a acestui conflict.