Să le fie învăţătură de minte…

Vox populi

Să le fie învățătură de minte…

Ştire online publicată Marţi, 02 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Atâta vreme cât politicienii români nu vor găsi metodele cele mai bune pentru ca interesul românilor pentru politică să crească, absenteismul ne va lovi la orice tip de alegeri. Pentru a se deranja să meargă la vot, oamenii chiar trebuie convinși că votul lor contează cu adevărat și, mai ales, că fac alegerea în cunoștință de cauză. Deși s-a sperat că alegerile uninominale vor stimula prezența la vot, realitatea… păstrează, încă, distanța față de acest deziderat. Mai mult, sunt alegători care își doresc foarte mult ca pe scena politică românească să se consolideze și un pol autentic de dreapta, în speranța că trocurile politice pentru formarea unui guvern sau altul nu ar mai fi posibile într-un asemenea context. Li s-a aplecat de „ghiveciul politic” „Gogoși, gogoși mâncăm acum cu toții, și alegători, și politicieni. Părerea mea și rog să fiu scuzat! De ce? Din simplul motiv că nici un partid nu a câștigat alegerile. Punct. Pentru orice om cu puțină logică, ești câștigător în politică dacă ai obținut de unul singur o majoritate, adică 50 la sută plus unu, ori nici un partid nu a obținut acest scor. A, că un partid sau altul e pe primul loc în privința procentelor, e cu totul altceva. Putea, de exemplu, PSD sau PD-L să obțină chiar și 15 la sută și să fie pe primul loc dacă celelalte partide aveau un scor mai mic decât ele, dar asta nu înseamnă că ar fi fost câștigătorii îndreptățiți să formeze guvernul. Mai pe românește, atâta vreme cât la aceste alegeri nici un partid nu a obținut majoritatea care să-l ajute să se împăuneze, tot la alianțe se va ajunge. Eu cred că această lecție dată de electorat le-ar putea fi de învățătură politicienilor de dreapta, care s-au bătut în orgolii și n-au fost capabili să facă o aripă de dreapta puternică, despre care tot vorbea Valeriu Stoica și-l luau în derâdere destui. La cum stau lucrurile în România acum, cred că politicienii au răspunderea să consolideze un pol politic de dreapta și unul de stânga. Este democrație, pot să existe și o sută de partide, dar nu servește nimănui un ghiveci politic. Dacă s-ar fi îngrijit de subiectul ăsta, nimeni nu ar mai fi fost la mâna președintelui să dea primul ministru, indiferent cine ar fi la cârma statului. Nici simpatizanții stângii sau cei ai dreptei nu s-ar mai fi simțit păcăliți. Ce va urma, vom vedea cu toții” - Marius Nan, 57 ani. Distracție… tristă! „Eu mai sper ca oamenii politici să se trezească, lucru ce-l doresc și alegătorilor, că absenteismul este jenant pentru o națiune și face mult rău și haos. Una la mână! Dacă ar fi după mine, nici unii, nici alții din cei ce se dau câștigători nu merită să guverneze, că n-au majoritate și n-au reușit să-și aducă la vot electoratul. Iar de alianțe, ni s-a cam acrit! Și PUR-ul a trădat în 2004 PSD-ul, și PD-ul și PNL-ul s-au făcut de baftă după ce au ajuns la putere, deci să nu vorbească nici unii, nici alții, de mariaje eșuate, că se fac și mai tare de râs! Dar, sigur, nu e după mine, așa că Dumnezeu cu mila. Dar fiind criză, și economică, și politică, să vedem ce planuri anticriză are președintele țării. Căci, ne place sau nu, zarurile sunt în mâna lui! Oricum, o să fie o distracție… tristă, cel puțin pentru mine!” - Andrei Barbu, 49 ani. Româna sau chineza? „Dacă e să faceți un sondaj, fie și printre oameni simpli, o să vă convingeți că aproape toți rup o boabă de engleză, franceză, italiană, spaniolă, dar la chineză puțini s-ar arunca, fie și la expresii uzuale. De duminică seara, de când s-au dat pe televiziuni rezultatele exit-pol-urilor, eu am senzația că aproape toți politicienii români vorbesc fluent chineza (să mă scuze chinezii, îmi sunt tare simpatici, dar mi-a venit la îndemâna chestia asta, pentru că se știe foarte bine că la noi vin la muncă din ce în ce mai mulți chinezi). PSD-ul n-a reușit un 50 la sută plus unu, chiar dacă era primul la procente, dar s-a umflat în pene că electoratul l-a mandatat să dea primul ministru, iar Boc, mai marele PD-L, bătea toba că a câștigat dreapta, ceea ce este adevărat, nu-i de comentat, dar ar fi putut s-o lase un pic mai moale, din moment ce n-au fost în stare să consolideze cu adevărat un pol de dreapta. Maimuțăreala asta pe televiziuni a liderilor m-a dezgustat. Nici unul nu a fost dispus să vorbească românește și să ne spună clar că toți sunt perdanți, din moment ce n-au o majoritate, în loc să ne tot asasineze cu… chineza lor politică, că n-am ajuns tâmpiții lor. Sper ca tot ce s-a întâmplat să le fie învățătură de minte și să ia exemplul americanilor, dacă tot îi iubesc atâta și să avem și noi o stângă și o dreaptă politice autentice. Ca să nu mai zăpăcim electoratul simplu, căci, la cum stăm cu prezența la vot, în realitate el dă primul ministru! În funcție de prezența la vot, faceți un calcul și vedeți cât la sută dintre românii cu drept de vot sunt reprezentați de stânga și câți de dreapta și o să vedeți care este adevărata susținere a partidelor. Eu aș propune ca măcar până când se așază lucrurile și în politica noastră, prezența la vot să fie obligatorie. Atunci n-o să mai fie posibile trocurile politice, girate, până la urmă, de sictirul românilor față de politicieni. Dacă o ținem tot așa, n-o să scăpăm în veci de aceste trocuri. Pentru că, până la urmă, țara asta trebuie guvernată, fie de stânga, fie de dreapta, fie de… ghiveciul lor!” - Cezar Ionaș, 43 ani.