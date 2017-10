S-au trezit cu străzile şi curţile pline de dejecţii

Vox populi

S-au trezit cu străzile și curțile pline de dejecții

Un grup de locuitori ai cartierului de vile din Eforie Nord ni s-a plâns că, în urma recentelor evenimente meteorologice, străzile și grădinile li s-au inundat, însă, din nefericire, nu cu apă, ci cu „dejecțiile și materialul colectate de conductele de canalizare”. S-ar părea că problemele au afectat, în primul rând, strada Plantelor, ele extinzându-se cu repeziciune și asupra perimetrelor învecinate. „Ne-am gândit că RAJA ne-ar putea scoate din această situație cumplită, motiv pentru care am sesizat-o imediat ce s-a produs neplăcutul și nedoritul eveniment. Această regie ne-a luat în serios reclamația și a trimis, imediat, la fața locului, două vidanje, pentru normalizarea situației. După ce au văzut despre ce este vorba, însă, angajații RAJA veniți pe teren ne-au spus că o soluție pentru remedierea avariei ar fi legarea chesonului. S-a văzut că totul pornește de pe strada Plantelor, probabil din cauză că toată zona este legată la un singur bazin de colectare, care nu este legat la stația de pompare. Nu am fi apelat la dumneavoastră dacă cei care ne-au promis că o să revină să lege chesonul și-ar fi respectat cuvântul. Refuzăm să ne gândim cum va arăta această zonă în situația în care se va porni ploaia, mai ales că vremea este, se vede și cu ochiul liber, incertă“. Nu este răspunderea RAJA! Purtătoarea de cuvânt a RAJA Constanța, Irina Oprea, ne-a explicat că, în acest caz, este vorba de un sistem de canalizare realizat de Primăria Orașului Eforie, care a făcut și stația de pompare, „dar nu a încheiat și procesul verbal de predare-primire către noi. Cu alte cuvinte, au dat drumul la canalizare, dar nu și la stația de pompare. În aceste condiții, nu este de mirare ce se întâmplă“. Stația de pompare automatizată - „în probe” Sedin Nisipali, referent în cadrul Primăriei Eforie, ne-a confirmat că a fost o problemă la stația de pompare a rețelei de canalizare, care s-a acutizat în ultima vreme datorită faptului că era acționată manual. Urmare... evenimentelor din ultimele zile, o echipă de automatizare, adusă special de la București, a finalizat lucrările, astfel că în momentul de față stația de pompare funcționează automat. În aceste condiții, locuitorii zonei sunt asigurați că probleme de deversare a dejecțiilor nu o să mai existe. „Acum, lucrarea este în perioada de probe, iar după ce vom face recepția, o vom preda RAJA, care este operatorul de servicii din zona noastră. Revin și-i asigur pe oameni că probleme cu deversarea n-o să mai fie niciodată”. Pe de altă parte, viceprimarul orașului Eforie, Ion Vasile, ne-a explicat că aspectele sesizate de locuitorii acestui nou cartier de locuințe nu datează, de ieri, de azi, ci de circa trei-patru ani de zile, „perioadă în care eu nu ocupam această funcție în primărie. Vinovați sunt și oamenii, care s-au legat la conductele respective fără aprobare și fără ca lucrarea să fi fost finalizată și recepționată. Referitor la plata acestor servicii, pot să vă spun că unii le plătesc, alții nu. Indiferent de aceste aspecte, însă, lucrurile trebuie puse în ordine”. Se prognozează că, în România, și în anul 2008, construcția de locuințe va funcționa cu motoarele turate la maximum, Constanța fiind și ea pe valul imobiliar. Un lucru foarte bun care, din păcate, nu prea ține pasul cu asigurarea utilităților, căci probleme de genul celor sesizate astăzi sunt nenumărate în noile cartiere rezidențiale.