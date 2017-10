S-AU SĂTURAT SĂ CALCE ÎN NOROI! Palazu Mare, cartierul Constanţei unde timpul a stat în loc!

S-AU SĂTURAT SĂ CALCE ÎN NOROI! Palazu Mare, cartierul Constanței unde timpul a stat în loc!

Cu mici excepții, străzile din cartierul constănțean Palazu Mare sunt neasfaltate și pline de gropi, iar când plouă, devin o mlaștină de colo până colo, spre disperarea localnicilor, care au mari dificultăți de deplasare atât cu mașina, cât și pe jos. Ei atrag atenția autorităților locale că și constănțenii „de la cartier“ au nevoie să circule civilizat!Sătui să tot înoate prin noroaie, locuitorii din cel mai mare cartier al Constanței atrag, din nou, atenția autorităților locale că pietruirea și asfaltarea străzilor este adevărata prioritate pentru comunitatea lor. Pe de o parte, înțeleg că este criză și nu sunt bani, însă starea jalnică a străzilor datează de prea multă vreme. „Nu cerem lux, vrem doar să se toarne asfalt obișnuit, credeți-ne și pe noi, nu mai rezistăm în mocirla asta! E adevărat că zăpada și ploaia ne dau cele mai mari bătăi de cap, dar și când e uscat nu mai facem față la atâtea gropi, mașinile noastre sunt harcea-parcea, mai tot timpul stau prin service!” – ni s-a plâns un localnic, care a insistat să-i păstrăm anonimatul. Curios este că oamenii s-au așezat la rând să-și spună păsurile, însă cei mai mulți ne-au implorat să nu le dăm numele, motivând, laconic: „E mai bine așa!”. Și-au exprimat însă speranța că opiniile lor vor apărea așa cum au fost formulate, pentru că își doresc ca odată cu sosirea primăverii, și cartierul lor să se schimbe la față.„Nu mai răzbim!“„Mă bucur că se trage cana-lizare, dar după ce plouă, suntem sechestrați în case. Nu mai răzbim!” – ni s-a plâns un bărbat în vârstă de 52 de ani, care se îndrepta spre stația de transport în comun cu o pereche de cizme trase peste pantofi. „Lucrez în oraș, ți-e rușine să ajungi la muncă plin de noroi pe pantofi! Plus că mocirla asta se lipește de încălțăminte, zici că e scotch!”.„Timpul a stat în loc!“„Se vede cu ochiul liber că străzile noastre sunt necirculabile! Ce-ar mai fi de comentat? Poate doar că pentru noi, timpul a stat în loc!” – ne-a spus un tânăr.„E prea de tot!“„Am o soră internată la spitalul de plămâni, plus că se internează periodic pentru tratament. Când plouă, am învățat lecția, îmi trag cizmele peste încălțări. În mileniul trei eu căutam disperată prin magazine cizme! Când e uscat, nu sunt probleme, mă rog, cu excepția gropilor, a prafului... Dar cu zăpezile și ploile din zilele astea, toată mocirla o ducem în spital. La ora de vizite, o femeie de serviciu stă în ușă, cu mopul în mână, ca să curețe după vizitatori. Noroiul ăsta e ca un clei! Am văzut că străzile arată groaznic în tot Palazu, ar putea și ei să asfalteze măcar unde sunt spitale, că se chinuie atâta lume! E prea de tot!” (Dora Marin).Chinuiți și de maidanezi…„Străzile sunt cea mai veche durere a noastră, asta ne de-ranjează cel mai tare! Ne tot promit că asfaltează… Dar chinuiți suntem și din cauza maidanezilor, se strâng în haite și atacă. N-avem curaj să lăsăm copiii mici neînsoțiți. Plus că ne-ar trebui și nouă o piață și una-două creșe!” – ni s-a plâns o tânără mamă.Alți localnici sunt de părere că în cartier trebuie să existe un post de poliție „de sine stătător”, întrucât numărul hoților din locuințe, din curți este tot mai mare.