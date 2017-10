S-a schimbat numerotarea străzii?

1

De ce sa plateasca ??!!!

De ce trebuie sa plateasca taxele pentru preschimbarea actului de identitate. Inteleg ca aceasta sa se faca in cazul in care-si schimba numele sau , voit , personal , se muta in alta locatie , dar atata timp cat schimbarea numerotarii ca si a denumirii strazii este facuta de catre autoritatile locale, este normal si implicit necesar ca aceste cheltuieli sa fie suportate de catre cei care le propun si le accepta sau, numai dupa ce se cere parerea si aprobarea cetatenilor din respectivul perimetru, sa solicite plata taxelor de catre respectivii cetateni.. Buzunarul cetateanului , nu este portofelul "alesilor" locali. Asa, ii vine oricarui nepoftit din primarie, idea de a schimba nume de strazi si numerotarea acestora si cetateanul trebuie sa plateasca. Cine vine cu asemenea idee, nu are dacat sa plateasca din buzunarul propriu taxele de eliberare a unor noi acte de identitate. Nu este corect sa-si bata joc de cetatenii urbei , pe banii lor.