S-a „rupt în figuri“ în faţa completului de judecată, dar a pierdut procesul

SEMNALE

S-a „rupt în figuri“ în fața completului de judecată, dar a pierdut procesul

Pornind de la ideea preconcepută că, de regulă, în litigiile de muncă ajunse pe masa instanțelor de judecată, soarta salariaților nedreptățiti de patroni îi impresionează atât de tare pe cei care împart dreptatea încât, aproape invariabil, le dau câștig de cauză angajaților, în loc să-și pregătească minuțios probele care să-i susțină cauza a preferat să facă show în fața completului. „Eu am fost mereu fudul, dar măcar sunt cinstit și recunosc asta. Sunt multe persoane care au nasul pe sus mai rău ca mine, dar nu recunosc! Am făcut o mică introducere ca să înțeleagă și alte persoane concediate pe motive disciplinare că nu este obligatoriu ca orice angajat să câștige un proces de muncă cu angajatorul. Am un văr care este jurist și l-am rugat să-mi recomande un avocat bun pentru procesul pe care i l-am deschis patronului. Am ajuns atât de departe din cauză că am fost dat afară din motive disciplinare pe nedrept și fără să se respecte cum spune legea procedura de concediere disciplinară. Vărul meu mi-a spus că n-are nici un rost să mai angajez avocat, că oricum în nouăzeci și nouă la sută din cazuri câștigă angajatul. M-am bazat pe cuvântul lui și nu mi-am mai luat avocat. Vărul meu m-a ajutat să-mi fac dosarul, dar în instanță nu avea dreptul să mă apere. Că trebuia să fiu decent în sala de judecată nu s-a gândit că mai e nevoie să-mi spună. După ce că m-am dus îmbrăcat în pantaloni scurți și cu șlapi în picioare, m-am rupt în figuri în fața instanței, chipurile, să înțeleagă bine că patronii sunt niște șmecheri, iar angajații, de la primul la ultimul, niște sfinți. Mi-am dat seama după ce am pierdut procesul că nu e chiar așa, chiar dacă în multe cazuri câștigă angajații, sunt și dosare pe care ei le pierd” - ne-a povestit Alexandru I. (41 ani). Litigiile de muncă - o poveste fără sfârșit Bărbatul ne-a explicat că a contestat în instanță decizia de concediere a angajatorului, numai că această acțiune a fost respinsă prin sentință civilă. Concret, instanța a stabilit, pe baza documentației întocmite, că angajatorul nu a făcut niciun rabat de la procedura concedierii disciplinare. Dimpotrivă, a constatat că angajatul este cel care și-a încălcat grav obligațiile de serviciu, iar faptele imputate au fost săvârșite cu vinovăție. „Vreau să știu dacă, în condițiile astea, mai am vreo șansă ca să-mi recâștig drepturile și ce trebuie să fac, asta e rugămintea mea către Cuget Liber? Trebuie să știu asta ca să-mi caut un avocat bun, mai ales că patronul a depus plângere penală împotriva mea pentru abateri cu consecințe grave, fiind un fel de infracțiune la locul de muncă. Am primit NUP, dar tot mi-e frică! Vă mulțumesc”. v v v Premisa potrivit căreia, de regulă, angajații ar avea câștig de cauză în procesele intentate angajatorilor ale căror spețe sunt litigiile de muncă este, potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, exagerată și incorectă. Chiar dacă în majoritatea dosarelor angajații câștigă, în momentul în care se demarează o asemenea acțiune în instanță, ambele tabere au obligația să trateze obiectiv situația, fără prejudecăți sau insinuări de tot felul și, mai ales, cu decență și respect față de cei care împart dreptatea. La fel de adevărat este că instanțele care judecă litigiile de muncă sunt supraîncărcate cu dosare, motiv pentru care este posibil ca unele dintre probe să nu fie evaluate corect. Tocmai de aceea există posibilitatea recursului. Concret, profitând de ordonanța de neîncepere a urmăririi penale emisă de procuror în urma plângerii patronului, dumneavoastră aveți posibilitatea să contestați în recurs sentința civilă, reintroducând pe rol solicitarea de constatare a netemeiniciei deciziei de concediere, dar și plata unei despăgubiri cuprinzând salariile reactualizate, precum și celelalte drepturi de care, în mod normal, ar fi trebuit să vă bucurați în calitatea de angajat potrivit legii. Și nu în ultimul rând, cereți și reintegrarea în muncă, pentru că art. 78 alin. (2) din Codul Muncii vă dă acest drept. Referitor la atitudinea justițiabililor în fața completului de judecată, indiscutabil, aceasta trebuie să fie una decentă, nicidecum agresivă și provocatoare, însă e bine să se știe că dreptatea se împarte în funcție de probele existente la dosar.