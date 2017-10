Din cauză că… n-a deschis ochii la timp

S-a pricopsit cu un frigider defect

Protecția consumatorilor reprezintă o preocupare centrală a Comisiei Europene în eforturile acesteia de a îmbunătăți calitatea vieții tuturor cetățenilor din UE. Se recomandă ca atunci când achiziționați, de exemplu, produse de folosință îndelungată, să solicitați certificatul de garanție completat cu datele necesare, manualul/instrucțiunile de folosire traduse în limba română, să aveți în vedere că prețul trebuie să fie afișat la loc vizibil, ușor de citit și, mai ales, să nu vă lăsați intimidați sau păcăliți de afișe care conțin sintagma „Marfa vândută nu se schimbă!”, căci există și posibilitatea ca bunurile cumpărate să aibă anumite „vicii ascunse”. Ce sunt viciile ascunse? Potrivit Codului Civil, viciile ascunse ale lucrului sunt acele disfuncționalități care îl fac imposibil de întrebuințat, conform destinației sale, sau întrebuințarea sa este atât de micșorată, încât se poate presupune că nu ar fi fost cumpărat de consumator ori acesta ar fi plătit pe el un preț mai redus, dacă ar fi fost în cunoștință de cauză cu privire la respectivele probleme ale bunului. Deși există legislație și norme europene care apără consumatorul, până la armonizarea regulamentelor pentru garanții în ceea ce privește bunurile de folosință îndelungată, probabil că vom mai întâlni destule situații de genul celei relatate în continuare. "Subsemnatul, Ciobanu Marin, cu domiciliul în Constanța, strada Alexandru Lăpușneanu nr. 108, la 29 mai a.c., am cumpărat un frigider Arctic de la Brick. L-am cumpărat așa ambalat cum era, iar acasă, când l-am desfăcut, am constatat că ușa de la congelator nu se închidea bine. Pe 25 iulie m-am dus la OPC și am lăsat o reclamație la secretariat, fără să îmi dea nimic la mână, dar mi-au spus să le dau telefon după aceea. După mai multe telefoane, mi-a răspuns un cetățean, care mi-a reproșat că vreau frigider nou și m-a trimis la serviciul Garanții al magazinului, unde mi s-a spus să aștept că o să vină cineva acasă. Văzând că nu vine nimeni, am început iar să dau telefoane. Până la urmă, a venit cineva de la Garanții, care după ce s-a uitat la frigider mi-a spus că nu are nimic defect. Din cauză că ușa rămânea tot întredeschisă, l-am chemat din nou. A mai venit cineva, dar mi-a spus același lucru, fără să-i pese că eu țin ușa lipită cu scotch. Nu mi se pare corect să fim prostiți pe banii noștri, de aceea am apelat la ziar, poate reușiți dumneavoastră să-i convingeți că nu așa trebuie să se poarte cu clienții, de pe urma cărora trăiesc marile magazine, fabricile, cei de la garanții etc." Scuze se găsesc… Costică Mănuc, șeful Reprezentanței Arctic Constanța cunoștea situația, el însuși fiind persoana care s-a deplasat, în vară, la domiciliul reclamantului, pentru a vedea care este adevărata situație. La acest nou apel al cumpărătorului, pe care-l consideră absolut nejustificat, a încercat să ne explice că proprietarii frigiderului și-au făcut o falsă problemă din „ușița congelatorului”, care, într-adevăr, „nu se închide etanș, dar nu din cauză că ar fi defectă, ci pentru că așa este din fabricație (!!). Dar oamenilor le-a intrat însă în cap că ușa este defectă și ne-au cerut în repetate rânduri să le-o schimbăm. Chiar eu am fost la ei acasă la ultima reclamație, le-am explicat despre ce e vorba și ne-am despărțit în termeni civilizați“. Deși nici un argument al cumpărătorului nu-l poate convinge că frigiderul ar avea vreo hibă („Problema este că nu au dreptate!“), C. Mănuc s-a arătat dispus să rezolve, totuși, acest caz: „O să-l caut chiar eu pe proprietar și o să trimit pe cineva acolo, iar dacă este cazul o să-i schimbăm ușa, dar vreau să se înțeleagă că ușa respectivă nu se apropie cu 1 - 2 mm, dar așa este din fabrică”.