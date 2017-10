„S-a interzis, cumva, concediul medical?“

„Se spune că medicul de familie este cel mai important, el ne rezolvă toate problemele… Și, când acolo, nu-ți dă nici măcar concediu medical! Sora mea abia se ținea pe picioare și mai mult de 14 zile de concediu nu i-a dat sub nicio formă. Unde pot să reclam asta? Sau, s-a interzis, cumva, concediul medical și noi nu știm?” (Miruna Aioanei).v v vStimată doamnă Aioanei, concediul medical nu s-a interzis, însă este esențial ca orice persoană asigurată medical să știe că există anumite reguli care trebuie respectate când se impune eliberarea acestui document. Astfel, potrivit reglementărilor legale, orice medic aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, precum și orice alt medic cu autorizație de liberă practică valabilă și care încheie o convenție în acest sens cu Casa de Sănătate, poate elibera certificatul de concediu medical.Important! Medicul de familie nu poate acorda, însă, mai mult de 14 zile de concediu medical într-o etapă, iar într-un an, de asemenea, acesta nu poate depăși 45 de zile pentru un salariat. Dar asta nu înseamnă că bolnavul nu are dreptul la suplimentarea concediului medical, căci medicul curant din spital poate acorda până la 30 de zile. Este bine de știut că începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de către medicul specialist până la 183 de zile, însă numai cu aprobarea medicului expert al Asigurărilor sociale. Mai mult decât atât, durata de acordare a concediului și a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale. Este greu de presupus că medicul de familie nu explică aceste lucruri pacientului a cărui stare de sănătate impune concediu medical.