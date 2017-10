S-a fript cu o amendă de 250 milioane lei vechi pentru că nu cunoştea legea

SEMNALE

S-a fript cu o amendă de 250 milioane lei vechi pentru că nu cunoștea legea

Un bărbat și-a cumpărat din Turcia, cu acte în regulă, un detector de metale, cu care susține că intenționa să recupereze obiectele din metal abandonate pe plajă, dar nu a fost avertizat de nimeni că pentru a intra în legalitate trebuie să ceară autorizație de la Poliție. Pentru cei care nu știu, detectoarele de metale sunt dispozitive electronice făcute în scopul de a detecta și a semnaliza obiectele metalice aflate în raza lor de acțiune. Ele se folosesc în diverse domenii, precum cele care țin de securitate (descoperirea minelor și proiectilelor neexplodate precum și pentru control personal în scopul de a detecta diverse arme sau obiecte metalice ascunse); în industrie (detectează obiecte metalice din diverse locații, eventuale conducte de care trebuie să se țină seama când se face o lucrare etc.); în arheologie (extrem de utile în descoperirea mai facilă a obiectelor metalice din diverse locații arheologice), dar și ca hobby al persoanelor cu un dezvoltat simț al aventurii. Se consideră nevinovat și cere anularea amenzii Convins că a fost amendat din exces de zel de către Poliția de Frontieră Ostrov, aflat într-o stare de disperare maximă, Victor Neagu, din Constanța, ne-a spus că în ziua de 25 mai a.c. se deplasa dinspre Ostrov spre Bulgaria, moment în care a fost lovit de ghinion: „Am fost oprit în Vama Ostrov de poliția de frontieră și întrebat ce am în mașină. Le-am spus obiectele ce se găseau, printre care și un detector de metale, am fost întrebat dacă dețin acte de proprietate pe aparat, la care le-am și prezentat. Atunci polițistul de frontieră a dat telefon la șefii lui și a primit ordin să mi-l ia și să-mi dea amendă. Eu am explicat că sunt proprietarul acestui obiect cu acte în regulă și că l-am primit prin Poșta vamală din Constanța, în ianuarie 2007, dar nu au vrut să mă asculte și au trecut la încheierea procesului verbal prin care eram amendat cu 250 milioane lei vechi, amendă pe care eu nu înțeleg pentru ce mi-au dat-o. Am primit și o înștiințare de plată cu termen de achitare a amenzii până la 9 iunie 2010. În caz că nu achit amenda se trece la executare forțată. Consider că Poliția de Frontieră a făcut un abuz în serviciu, deoarece eu am acte de proprietate pentru acest aparat. Cred că o să-mi dau foc, altă soluție la această nedreptate nu am, poate doar să-mi vând casa și să ajung în stradă”. Lipsa de informație costă scump Deși deține act de proprietate pentru detectorul de metale, ca să-l poată utiliza în condiții legale, V. Neagu ar fi trebuit, potrivit spuselor comisarului șef Florin Lepădatu, din cadrul Poliției de Frontieră Ostrov, ca, dacă nu înainte de achiziționarea lui, măcar după ce l-a cumpărat, să se fi prezentat la Inspectoratul Județean al Poliției Constanța, în vederea eliberării autorizației care să-i permită folosirea apara-tului. Toate reglementările privind astfel de situații sunt cuprinse în Ordonanța de Guvern nr. 43 din 2000, care mai prevede că deținătorii de detectoare de metale fără autorizație sunt sancționați cu confiscarea aparatelor și amendă cuprinsă între 25.000 și 75.000 lei. Amenda poate fi contestată în instanță Cu toate că bărbatul spune că nu a apucat să folosească aparatul cumpărat la începutul acestui an, reprezentantul Poliției de Frontieră susține că la momentul controlului, detectorul de metale prezenta urme de folosire. Singura cale prin care se poate contesta colosala amendă este, la acest moment, instanța de judecată, care, pe baza probelor administrate ar putea să decidă asupra corectitudinii sancțiunii. Se putea și mai rău! Am putea spune că cititorul nostru nu se află chiar în cea mai nefericită situație. Asta, din cauză că dacă ar fi fost surprins de oamenii legii folosind detectorul de metale fără autorizație, chiar și pe plajă, fapta sa ar fi constituit infracțiune sancționată de legea penală, ceea ce ar fi complicat și mai mult lucrurile. Această situație nefericită ar putea fi un semnal de alarmă pentru cei care au în vedere achiziționarea unor obiecte cu regim special și nu se in-formează din timp asupra condițiilor în care le pot utiliza, astfel încât să nu aibă parte de experiențe similare sau chiar mai dramatice.