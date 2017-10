Romii tulbură liniştea publică pentru că instituţiile statului sunt slabe

Ecouri

Romii tulbură liniștea publică pentru că instituțiile statului sunt slabe

Sub pretextul că așa le cere datina, romii obișnuiesc să angajeze la nunți un adevărat arsenal de instrumente muzicale și nimeni nu le reproșează acest lucru. Ceea ce li se impută este că tulbură liniștea publică zile în șir, terorizându-și vecinii și fără a le păsa că le fac viața un coșmar. Cei care au citit articolul „Nunțile romilor – coșmarul vecinilor” (apărut în ziarul nostru nr. 5538 din 6 septembrie a.c.), consideră că romii care își permit să tulbure liniștea publică (și nu neapărat cu ocazia nunților!), sunt stimulați în încălcarea legii chiar de instituțiile plătite din bani publici să vegheze ca astfel de abuzuri să fie stopate din fașă. Ei speră, însă, ca după ce le vor afla punctele de vedere în legătură cu acest „coșmar”, instituțiile îndrituite vor fi mai drastice cu toți cei care au impresia „că trăiesc în junglă”. Totodată, ei cer poliției ca, după modelul altor mari orașe, să demareze, în forță, campania „Împreună pentru liniștea Constanței!”, avându-i în vizor și pe ATV-iști și motocicliști, „un alt coșmar al urbei” (Ioana Moscu, Valeriu Dima, S. Vlădeanu, Tiberiu Vasu, din Constanța). Romii fac legea „Păi, țiganilor nu îndrăznește să le spună nimeni nimic, pentru că te iau la bătaie, că așa știu ei să se poarte și după aia se plâng că îi discriminăm. Dar de ce sunt eu obligat să suport așa ceva? De ce pentru unii trebuie să se respecte legea, iar pentru alții nu? Maneliștii au bani, că la nunți se aruncă cu mii de euro. Unde e Fiscul atunci?“ (Andrei, din Constanța). Statul român este un stat slab „Acesta este și motivul pentru care romii se comportă așa. Vă închipuiți ce s-ar fi întâmplat dacă romii încercau să se poarte așa în SUA, de exemplu? Statul român este slab, de aceea fiecare face ce dorește, idioți care urcă la volan beți mangă și omoară zeci de oameni într-o singură lună numai în Constanța, indivizi care devalizează conturi bancare sau romi care de 30 de ani fac legea în centrul Constanței, băgând spaima în puținii turiști străini care ne vizitează, alții care… zboară cu 300 kilometri pe oră pe lângă radarul poliției, nu opresc la nici un semn sau baraj al poliției rutiere și nu li se întâmplă nimic etc. Asta este România, un stat slab care este călcat în picioare de proprii cetățeni!”. (mesaj de la Van) Ordinea democratică - debandadă curată „Nu cred că statul român este slab, fiindcă statul este așa cum este, exact ca și timpul și materia etc. Instituțiile statului sunt slabe și corupte. Nu vedeți cum fac politicienii fel de fel de înlesniri sociale, toate în detrimentul ordinii sociale? Acești câini vagabonzi ai politicii românești, numiți politicieni, nu au făcut în ultimii 20 de ani decât să strice ordinea de drept și să instaureze o ordine democratică, înțeleasă ca o debandadă socială. Mă uit la rânjitul de prim-ministru, mă uit la scamatorul primar al Constanței, mă uit la poliția ciungă și văd, în atitudinile și luările lor de poziție, niște tâmpiți. Și mai vreți ca statul să fie puternic cu asemenea oameni?” (mesaj de la Socrate). Au speriat și Italia! „Eu am locuit aproape patru ani în Italia, la Sevilla, în cartierul Utrera și vreau să vă spun că am avut mari probleme din cauză că am tenul măsliniu, iar spaniolii credeau că sunt rom. Degeaba mă comportam eu ca lumea, ei tot mă înjurau de mamă fără motiv, după cum îi înjurau pe toți romii din zonă. Este adevărat că făceau foarte multă mizerie, se băteau și făceau scandal, dormeau câte 30 într-o casă, în mașini, urinau pe străzi, o nebunie curată. Mulți romi au crezut și mai cred și acum că dacă li se permite să facă ce vor în România, le merge și afară, numai că nu e chiar așa. Spaniolii s-au răsculat să-i expulzeze pe toți. Aveau și motive. Noi îi suportăm, dar vreau să se sublinieze că nu toți romii sunt fără caracter. Eu am chiar un coleg de muncă, un om de mare caracter. Dar mi-a spus cinstit că a făcut mari eforturi ca să se schimbe, pentru a fi acceptat mai ușor de comunitate. Eu zic că mai marii romilor, în loc să-și etaleze bijuteriile-gigant din aur, mai bine s-ar ocupa de semenii lor, că prea unii sunt boieri și alții, cei mai mulți cred eu, muritori de foame și pe deasupra nu respectă legile țării și pentru că mulți sunt fără carte și nu-și imaginează cu ce se mănâncă toate astea. Cred că romii de elită ai acestei țări, cu studii, au datoria morală să-i scoată din mocirlă și pe cei amărâți” (Pompiliu Popa, din Constanța). v v v Fără intenția de a crea vreun culoar, cât de îngust, discriminării, cititorii noștri așteaptă soluții juridice, etice și chiar politice de la autoritățile statului, astfel încât nici un român să nu fie obligat să arate cu degetul către alte etnii ale acestei țări „pe care le respectăm, dar cu condiția să ne respecte și ele!” (Diana și Alexandru Pricop, din Constanța și E. Florea, din Techirghiol).