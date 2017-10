Romantismul unei plimbări pe faleza Cazino Constanţa - distrus de eternele gropi din asfalt

Romantismul unei plimbări pe faleza Cazino Constanța - distrus de eternele gropi din asfalt

Ca să fie romantic, un oraș ar trebui să aibă obiective turistice și locuri pitorești liniștite, pe unde localnicii și turiștii să se poată plimba cu plăcere. Deși, teoretic, o plimbare pe faleza din zona restaurantului Cazino Constanța (altă epavă!) ar trebui să ofere clipe de reală delectare, din păcate, pașii celor care preferă această zonă de agrement a orașului se împiedică în eternele gropi, care se adâncesc de la an la an, sub privirile indiferente ale autorităților locale. Constănțenii nu mai au pic de încredere în angajamentele nesfârșite ale edililor, care, de ani de zile, tot promit reabilitarea zonei peninsulare, a restaurantului Cazino, dar și a falezei din acest perimetru emblematic pentru litoralul românesc. Iar atunci când vine vorba despre eternele proiecte, ei constată, decepționați, că de la vorbele autorităților până la faptele lor este cale foarte lungă. l Pentru Ana Iordan, 33 de ani, din Constanța, sintagma „oraș romantic“ s-ar traduce prin imaginea unui cuplu, indiferent de vârsta partenerilor, care se plimbă relaxat printr-un „loc civilizat, curat, aerisit, fără gropi și cu multe, multe flori și verdeață cât cuprinde”. Tânăra dorește să atragă atenția autorităților locale, prin ziarul nostru, că i se pare „strigător la cer” ca zonele cele mai pitorești ale Constanței, respectiv cea peninsulară și faleza Cazino, să ofere, nu doar localnicilor, ci și turiștilor, imagini tot mai dezolante de la an la an. „Peninsula, care ar fi trebuit să fie punctul turistic numărul unu al Constanței, mereu ignorată de edili, dă impresia unui oraș părăsit, iar faleza Cazino, cu asfaltul zdrobit de gropi și fără amenajări de clasă, este dovada celei mai crase lipse de respect față de miile de constănțeni și turiști care se plimbă pe aici. Cred că orice explicație din partea lor ar fi la fel de ridicolă!” l Apreciază faleza constănțeană pentru că îl ajută să se îndepărteze de forfota… estivală a orașului. Chiar dacă și aici e multă lume, necirculând mașini și având în față panorama superbă a mării, o plimbare, fie și de câteva minute, îl ajută pe Adrian Turcu (46 ani), să mai uite de necazuri. „Din păcate, parcă totul e împotriva noastră! Nici măcar la o zonă de plimbare fără gropi nu avem dreptul! Nu am mașină și, de parcă n-ar fi suficient câți pantofi mi-au înghițit gropile din trotuarele orașului, mai trebuie să dau în gropi și pe faleză. Asta e prea de tot!”. l „Respectul față de plătitorul de taxe începe de la trotuare, parcuri și siguranța cetățeanului. Dacă un cuplu se plimbă braț la braț, iar doamna este atacată de un bețiv sau dacă, dintr-odată, tocurile doamnei intră într-un crater din asfalt, ce-ar mai fi de spus?” - este de părere T. Vlad, 58 ani, din Constanța. l Despre tergiversarea lucrărilor de renovare a restaurantului Cazino, perceput ca un monument arhitectural al orașului, Cristiana Arghir (43 ani, din Constanța) nu mai știe ce să creadă! „Atmosfera extraordinară pe care ne-o oferă, gratis, natura, prin această binecuvântare care este marea, din păcate, nu ne poate aduce bucuria de care avem nevoie ca să mai depășim multele necazuri, din cauză că primăria se face că nu vede cât de rău arată multe locuri din orașul ăsta. Oare numai Mamaia trebuie să arate frumos?”. l „De când eram micuț, părinții mă plimbau la Cazino și mi-a intrat în sânge ritualul ăsta. Cu toate că stau în Tomis Nord, nu pot să mă debarasez de obiceiul de a mă plimba pe faleză. Și ca mine sunt mii de oameni, dintre care foarte mulți turiști, care se miră că nu găsesc nimic nou pe faleză de la an la an, din contră, paragina este și mai mare. Aș vrea să impulsionați primăria să repare măcar gropile din asfalt, dacă de pavele n-au bani!” – L. Bulgaru, 58 ani, din Constanța. l „Am un copil de aproape doi ani și vin seară de seară să mă plimb pe faleză pentru că stau aproape. Băiețelului îi place marea la nebunie, iar în Mamaia nu am cum să ajung, că n-am mașină personală. În loc să-l învăț alte lucruri, eu nu știu cum să-l fac să înțeleagă să ocolească gropile. Nu știu cum face, dar le ia mereu în plin cu bicicleta. N-aș vrea să știe primarul ce e la gura mea când văd că nimic nu se schimbă în bine tocmai în cea mai pitorească zonă a orașului!” – D. Pandrea, 37 ani, din Constanța. Cei care și-au expus aceste puncte de vedere regretă că proiectul primăriei privind refacerea falezei din zona Cazinoului constănțean are aceeași soartă ca acela privind reabilitarea perimetrului peninsular al orașului. „Dacă peninsula și faleza ar arăta cum trebuie, turiștii ar lăsa bani grei aici, iar bugetul orașului ar fi mai gras!” (D. Aioanei, 49 ani, din Constanța.