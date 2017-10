Riscurile consultaţiilor medicale prin telefon

Medicul de gardă

Riscurile consultațiilor medicale prin telefon

„Fac parte din rândul acelor părinți care muncesc în două locuri ca să facă față cheltuielilor, mai ales că am doi copii. Soțul lucrează în străinătate și vine acasă, pentru trei săptămâni, după patru luni de muncă. În situația asta e normal s-o țin tot într-o alergătură... Problema e că băiețelul, care are abia trei ani, este foarte sensibil. Recunosc am sunat la cabinetul medicului de familie de multe ori ca să-mi dea tratament prin telefon. La început mi-a spus că nu e bine, că are nevoie să vadă copilul, dar acum s-a obișnuit cu sistemul meu. De când s-a întors soțul în țară și nu știu ce poveste a auzit el unde lucrează, mi-a interzis categoric să mai cer sfaturi prin telefon. Din punctul lui de vedere, la orice oră, poate să fie și miezul nopții, dacă nu se simte bine, copilul trebuie dus la urgențe, ceea ce mi se pare o exagerare. M-ar interesa părerea unui medic pediatru despre această situație. Vă mulțumesc” (I. Dima).v v vStimată doamnă Dima, nu vă contrazicem, e adevărat că trăim în epoca vitezei, însă medicul primar pediatru Chirața Blacioti, din cadrul Clinicii Homeomed, atrage atenția că dacă la mijloc este sănătatea unui copil, trebuie să fim foarte atenți cum gestionăm situația. Cât privește consultația prin telefon, indiscutabil, și aceasta poate fi abordată, însă numai când este vorba despre simptome sau semnale simple. Dacă însă lucrurile sunt serioase, o poziție corectă a medicului vizavi de starea de sănătate a copilului nu poate fi formată decât în prezența pacientului și după consultarea acestuia. Ca să nu mai vorbim că există multe afecțiuni care au simptome asemănătoare sau chiar aceleași. Având în vedere toate acestea, este clar că numai pe baza unei consultații reale, medicul poate să-și formeze o imagine corectă și completă asupra cazului respectiv. Or, prin telefon, impresia creată poate fi eronată, chiar dacă formula este mai comodă și, evident, mai rapidă. De aceea, recomandarea soțului dumneavoastră trebuie luată în calcul mai ales când este vorba despre copii, indiferent de vârsta acestora.