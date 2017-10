Riscul de a fi pieton în Constanţa

SEMNALE

Riscul de a fi pieton în Constanța

Chiar dacă acceptă că numărul autoturismelor a crescut considerabil în ultimii ani, iar parcajele sunt absolut insuficiente pentru a acoperi imensa cerere, pietonii atrag atenția că în nici o metropolă civilizată din lume nu se permite parcarea mașinilor pe trotuare. Dreptul de a circula pe trotuar… Marcel Ivănescu, din Constanța: “M-am întors recent din New York și n-am văzut așa ceva în acest oraș cu atât de mulți locuitori. Sigur, constănțenii mă pot certa că am ales tocmai America pentru comparație”. Cititorul nostru ne-a explicat că nu întâmplător a ales acest exemplu, căci și în America se mai parchează pe trotuare, numai că, în câteva clipe, mașina lor este ridicată, iar pentru recuperarea ei plătesc o amendă grasă, bașca alte sute de dolari pentru depozitarea mașinii într-un loc special. “Știu că o să-mi atrag multe înjurături din partea șoferilor, care, într-un fel, au și ei dreptatea lor. Dar cred că și pietonii au dreptul să circule pe trotuare, nicidecum pe carosabil. Iar atunci când mai ai și copilul în cărucior, vezi că nu prea te descurci să faci slalom printre mașini, este normal să te întrebi dacă mai ai dreptul să circuli pe trotuar sau nu? De exemplu, în ultimele zile, a plouat destul, iar mașinile sunt foarte murdare. Nicio problemă, le spală pietonii cu hainele lor!”. Poliția să-și facă treaba! I. Panait, din Constanța, este supărat că n-a apucat să circule confortabil pe trotuarele de pe străzile Eliberării și Baba Novac, recent asfaltate, din cauză că acestea sunt pline-ochi de mașini parcate, pietonii fiind obligați să circule tot pe carosabil, ca și până acum, pe riscul lor. „De asemenea, la intersecția străzilor Baba Novac cu Soveja, dinspre Institutul de Marină, se întâmplă același lucru. Trebuie să ocolești printre mașini ca să ajungi unde trebuie. Poliția nu are în vedere acest lucru? Ce păzește de nu-i amendează pe cei care ocupă trotuarele centimetru cu centimetru? Eu am oprit un echipaj de poliție care patrula în această zonă și m-am plâns despre acest lucru. N-o să le uit niciodată fețele mirate când au auzit doleanța mea, nu mi-au spus nimic, probabil m-au considerat nebun și au plecat mai departe. De asemenea, în intersecția străzilor Dumitru Marinescu cu Eliberării este o stație de taximetre, toate taxiurile fiind parcate pe trotuare. Dacă îndrăznești să te iei de taximetriști, obișnuiți să facă legea în oraș, se unesc mai bine ca oricine și sar la tine. Iar tu, ca pieton, nu ai ce face!”. Cei care ni s-au adresat știu că legislația rutieră actuală permite șoferului să oprească sau să staționeze pe trotuar (nicidecum să parcheze!), numai dacă acesta are în vedere să lase liber măcar un culoar de un metru pentru pietoni. Ei conștientizează că șoferii constănțeni au o problemă extraordinară din cauza locurilor de parcare insuficiente, dar consideră că ar putea avea, totuși, în vedere, această prevedere legală, astfel încât și pietonul să se poată strecura printre mașinile staționate pe trotuare. “De ce nu se mobilizează șoferii în mitinguri săptămânale, prin care să ceară autorităților să găsească soluții pentru parcarea mașinilor? Chestiunea este valabilă și pentru pietoni, care trebuie să-și ceară și ei, mai zgomotos, drepturile!” (Emil Barbu, din Constanța).