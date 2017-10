Medicul de gardă

Rinofaringita, „vedetă“ printre copii

Ştire online publicată Joi, 22 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt disperată, copilul meu (are patru ani) zici că are contract cu rinofaringita. Mi-e groază că și de Crăciun o să ajung pe la spital. Eu îl protejez, nu-mi dau seama de unde atâta sensibilitate. E așa de problematică boala asta?” (Leni Olaru).v v vStimată doamnă Olaru, după cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar specialist, rinofaringita acută este o inflamație a mucoasei nazale și faringiene produsă de un virus. Într-adevăr, boala apare mai ales iarna și îi afectează în mod special pe copii, fiind recunoscută drept cea mai cunoscută infecție. Nu este cazul să intrați în panică, întrucât unii copii se îmbolnăvesc de rinofaringită acută chiar și de trei-șase ori pe an, iar în cursul evoluției bolii poate apărea suprainfecția bacteriană, într-adevăr, un factor de agravare.Manifestări clinice. Rinofaringita are o perioadă de latență de câteva ore, până la una-două zile. La sugar, boala debutează cu febră ridicată, iar la copiii mai mari, simptomul caracteristic de început este uscăciunea și iritarea mucoasei nasofaringiene, urmată de strănut, uneori tuse, cefalee, dureri musculare, lipsa poftei de mâncare, febră moderată. Secrețiile nazale devin consistente abia în a doua zi de boală, afecțiunea durând până la patru zile. Referitor la complicații, dacă la sugari, de regulă apare otita medie, la copilul mai mare, există riscul instalării sinuzitei. Specialista atrage atenția că antibioticele nu influențează evoluția bolii și nici nu reduc complicațiile, de aceea, recomandă preocuparea pentru umidificarea aerului din încăpere, hidratarea copilului cu lichide la intervale foarte dese, desfundarea nasului (aspirarea secrețiilor cu o pompă nazală) sau îndepărtarea acestora cu ajutorul unor tampoane de vată umectate cu ser fiziologic. Picăturile de nas pentru copii se administrează cu 15-20 de minute înaintea meselor și nu mai mult de patru-cinci zile, iar pentru combaterea febrei se poate folosi paracetamol pentru copii.